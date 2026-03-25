Jorge Morán 25 MAR 2026 - 18:19h.

El club blanco ha anunciado los mismos precios que contra el City

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Clásico de Europa en el Bernabéu. Real Madrid y Bayern de Münich vuelven a verse las caras en los cuartos de final de la Champions League. Un partido de alta tensión para los de Arbeloa, que se agarran a un precedente para superar al actual 'mejor equipo del mundo'. Y para un partido de este nivel, los precios de las entradas se han vuelto a disparar, con los madridistas pagando más del doble que los alemanes.

La única buena noticia para los aficionados blancos es que estos tickets no han supuesto un incremento del día del Manchester City al del Bayern. Pese a ser una ronda más, el Real Madrid 'ha premiado' a sus hinchas, congelando los precios para el partido que se disputará el 7 de abril a las 21.00H.

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¿Cuánto vale ver el Real Madrid vs Bayern?

El coste de las entradas en el Bernabéu oscilarán desde los 120€ la más barata, hasta los 445€ de la más cara, situada en la Tribuna de ambos laterales del estadio madridista. Unos precios que se verán reducidos para aquellos aficionados que sean socios, con un descuento del 30%.

Según lo anunciado por el club blanco, la venta de entradas comenzará el próximo 27 de marzo para los socios, mientras que el público general tendrá que esperar al 2 de abril. Todas ellas se podrán adquirir a partir de las 10.00H de la mañana.

Más del doble que en el Allianz Arena

El Bayern de Münich sigue una política de venta de entradas muy distinta a la del Real Madrid, con unos precios mucho más asequibles para el público general. En el caso de los visitantes, los madridistas deberán pagar tan sólo 50 euros por disfrutar el partido en el Allianz Arena, por lo que podría ser incluso más asequible viajar a Alemania que ver el encuentro en el Bernabéu.

En el caso de los aficionados germanos, el partido tendrá un precio en taquilla de entre los 19 euros, la más barata, hasta los 110€, la más cara.