Saray Calzada 20 MAR 2026 - 07:06h.

En ElDesmarque madrugada han hablado de los cánticos de la afición del Bayern en contra del Real Madrid

El precedente al que se aferra el Real Madrid para pasar la eliminatoria contra el Bayern de Munich

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El Real Madrid se medirá al Bayern de Múnich en los cuartos de la Champions League en otro clásico del fútbol europeo. Los blancos pasaron de ronda ante el City a pesar de que no partía como favorito. Ahora ante los alemanes tampoco lo parece, aunque el equipo blanco en Champions siempre demuestra que es otra cosa. Nada más terminar el partido en el Allianz Arena, la afición se acordó del club merengue y entonó un cántico que ya calienta el partido. En ElDesmarque madrugada se ha hablado de ello y David Sánchez ha dejado un mensaje.

"Preguntaros por qué en campos donde no ha jugado el Madrid se acuerdan del Real Madrid", comenzaba diciendo. Irene Junquera le respondía que era fruto de la "envidia". "No os soportan. No os tragan. La prepotencia se castiga en los estadios y por eso al Barça le aplauden", le respondió David Sánchez.

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El Madrid quiere seguir alargando su racha con el Bayern

El partido es uno de los clásicos de Europa, aunque para el Madrid es un gran profecía a la que agarrarse. En las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado, todas han caído a favor del lado blanco y en todas luego ha terminado ganando la Champions. Veremos si en esta quinta se vuelve a dar.

El Bayern es uno de los equipos más sólidos en Europa. Desde que comenzó la competición ha cometido pocos errores y tiene a un delantero como Harry Kane que falla poco en el área. La defensa y ahora Lunin tendrán que estar muy atentos para frenar a los alemanes. El Madrid ha perdido uno de sus valores seguros con la lesión de Courtois, pero hay que recordar que en la última Champions, el portero ucraniano fue el que estuvo parando y llevó el equipo a la final, aunque luego la acabó jugando el belga.