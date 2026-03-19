Jorge Morán 19 MAR 2026 - 15:51h.

El francés ha sido convocado con Francia pese a su lesión

Santi Cañizares avisa al Madrid del peligro por Mbappé con una vivencia personal: "Es destrozarse"

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Malas noticias para el Real Madrid. Después de toda la polémica con la lesión de Kylian Mbappé, y tras verle disputar algunos minutos con el Manchester City en la Champions League, Francia ha convocado al delantero para la próxima ventana de selecciones. Mientras muchos pedían un descanso, el '9' se marchará con 'Les Bleus' y esto vuelve a generar un runrún entre la afición blanca.

Pero lejos de los que muchos podían esperar, la convocatoria de Mbappé con la selección francesa estaba 100% asegurada. Aunque el riesgo de recaída existe, Deschamps y compañía saben del estado físico de Kylian, al que buscarán resguardar pensando en el próximo Mundial 2026.

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¿Por qué va convocado Kylian Mbappé con Francia?

Desde que Kylian Mbappé volvió a caer lesionado, el francés ha ido gestionando los tiempos de recuperación a la perfección. El delantero del Real Madrid no ha querido arriesgar durante estas semanas, ni en los entrenamientos, ni en la eliminatoria de Champions League. Su principal objetivo era recuperarse al 100% para evitar una nueva recaída y así lo ha hecho.

Sus 15 minutos el pasado martes ante el City son una muestra de ello. Aunque la eliminatoria ya estaba prácticamente cerrada, Mbappé quería probarse durante unos minutos, en los que se encontró cómodo y sin dolores. Pero detrás de la lesión, hay otro punto a tener en cuenta.

Francia jugará dos amistosos durante este parón previo al Mundial 2026. Uno será con Colombia, el próximo 29 de marzo, y el otro, unos días antes, con Brasil (jueves 26 de marzo). Y es aquí dónde entran los motivos comerciales.

El Brasil vs Francia se puede traducir como el enfrentamiento entre Vinicius y Kylian Mbappé y a una marca como Nike, esto le interesa. Además, durante este parón previo al Mundial, los jugadores de las selecciones deberán grabar varios anuncios con los sponsors de sus marcas, por lo que la presencia del francés del Real Madrid era un aliciente para todas ellas.

La posibilidad de que Mbappé apenas juegue unos minutos con Francia está muy presente. El francés jugará, ya que ama el fútbol y marcar goles, pero Deschamps no está interesado en forzar a su estrella, por lo que irá con cuidado de cara al torneo internacional de este verano.