Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 11:57h.

La participación del delantero francés ante el City, en duda

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MadridEl Real Madrid afronta este martes la vuelta de octavos en la UEFA Champions League con la tranquilidad que aporta el marcador de la ida, pero sin caer en relajaciones. El equipo blanco, además, cuenta con la gran y esperada novedad de Kylian Mbappé tras varios encuentros ausente. En la previa del choque ante el Manchester City, Santi Cañizares avisa de un importante riesgo.

El que fuera portero profesional compareció ante los micrófonos de La Pizarra de Quintana de Radio Marca. Allí, Cañizares expuso cómo debe afrontar el Real Madrid el encuentro de vuelta en territorio citizen: "Por eso le ganó 3-0, porque no necesitó hacer un juego de ataque, simplemente un estilo directo que es lo que más le gusta hacer. Solidario va a ser, ahora, el tema es la mentalidad. Voy a defender lo que tengo y que no pase nada en el partido... error. Como se tenga la mentalidad de ser superior en la vuelta, puede perder el partido, pero no va a tener problemas".

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Santi Cañizares avisa al Madrid del riesgo con Kylian Mbappé

A partir de ahí, el debate giró en torno a Kylian Mbappé. El galo protagonizó la imagen del pasado lunes saltando al verde inglés junto al resto de sus compañeros. No obstante, Cañizares no lo ve claro y aboga por una conversación entre jugador y entrenador: "Creo que una cosa que preguntes al jugador, cómo no. El entrenador tiene que saber las condiciones en las que estás para jugar, y si no, lo guardo porque tengo más partidos delante y ya está. Estoy al 50%, pues ya sé cómo está y tampoco te voy a poner. Es que es un jugador que no debe jugar hoy de inicio".

Eso sí, apoyado en una vivencia personal, el ahora tertuliano avisa al Madrid del peligro al que puede quedar expuesto: "No he escuchado a ningún jugador decir eso, lo que sí he escuchado es decir a un jugador que está para jugar y después no poder ni moverse. Yo mismo he jugado con una cadera que era directamente para poner una prótesis. A lo que voy, no puedes poner a Mbappé de inicio, porque los primeros sesenta minutos van a ser de ritmo muy alto y al final lo que va a hacer es destrozarse físicamente. Si lo necesitas y puede jugar treinta minutos, fenomenal. SI no lo necesitas y lo puedes conversar, mejor aún".