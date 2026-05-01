Celia Pérez 01 MAY 2026 - 14:45h.

El Txingurri ha pasado por rueda de prensa este viernes

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Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha pasado este viernes por rueda de prensa para analizar la previa del derbi ante el Alavés. El Txingurri se ha mostrado bastante claro a la hora de responder a las cuestión de Maroan Sannadi, que ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria, a la charla con Nico Williams y la suplencia de Oihan Sancet en los dos últimos partidos.

El primer nombre propio ha sido el del ariete, que una vez más no ha entrado en la lista de Valverde para Mendizorroza, y del que el técnico zuri gorri señala que es una cuestión de elección por se parte. "Se ha recuperado bien de la operación. Es una cuestión de optar por uno u otro. Tenemos muchos jugadores. Vamos con 24, tenemos algunos con pequeñas molestias. No pasa nada con Maroan, solo estoy optando por otros jugadores", señaló.

Donde no quiso dar muchos detalles es de la conversación que tuvo con Nico Wiliams en el entrenamiento porque "evidentemente no se puede saber lo que hablamos". Eso sí, fue mucho más extenso a la hora de explicar lo que ocurrió en el partido del Metropolitano.

"No especialmente. Sí es cierto que el otro día hubo una cuestión sobre todo en el comienzo del segundo tiempo de algo que habíamos hablado en el descanso que no nos cuadró. No nos cuadró. Cuando no te cuadra es porque no te has explicado bien, sobre todo el entrenador. Entonces simplemente, con Nico como hablo como con cualquier otro jugador. Nico es para nosotros un jugador importantísimo. Un jugador que a veces la gente quiere que tenga más acierto, pero hace una jugada, tenemos un rebote, metemos un gol a Osasuna y ganamos un partido. En fin, eso como ejemplo, tratando, cuando está volviendo de una lesión de tanto tiempo, en el que todavía está intentando recuperar su tono habitual", señaló sobre el extremo.

Ernesto Valverde y las suplencias de Sancet

"Nosotros esperamos lo mejor y la mejor versión de cada jugador. Necesitamos la mejor versión de todos nuestros jugadores. La temporada ha tenido hasta ahora, hemos hecho algunos buenos partidos, otros no tan buenos y todavía la temporada no ha terminado. Lo que intentamos es que esos jugadores nos den lo mejor de lo que tienen, porque lo mejor de lo que tienen es mucho, como ya se ha demostrado otras veces", explicó

"En el caso de Sancet, es el mismo que en el caso de los demás. Si él nos da su mejor versión, tiene más posibilidades de ser titular. Si no nos la da, igual hay otro que tiene una versión que nos da más cosas. La competencia está ahí. Tengo que intentar buscar lo mejor para mi equipo. Bajo mi punto de vista, cada uno lleva un entrenador dentro. El que tiene más datos y conoce más las situaciones soy yo porque soy el que trabaja con ellos. En el caso de Sancet es igual que el de los demás. Si yo considero que está bien para darnos cosas, jugará. Y, si no, jugará otro", apuntó.