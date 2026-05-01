Competicion:
La convocatoria de Ernesto Valverde para el derbi con la vuelta de Lekue y cuatro bajas
Una de las ausencias es por lesión y las otras tres por decisión técnica
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El Athletic Club ha hecho oficial este viernes la convocatoria de Ernesto Valverde para medirse al Alavés en el derbi de este sábado. El Txingurri recupera para la ocasión a Lekue y deja en Bilbao a cuatro hombres, tres descartes y una baja por lesión como es el caso Beñat Prados. El centrocampista ya ha comenzado a ejercitarse con el grupo, pero aún no tiene el alta médica. Además, también son bajas, pero por decisión técnico, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Seltón Sánchez.
La convocatoria de Valverde para el Alavés-Athletic
Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Adama., Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.