La convocatoria de Ernesto Valverde para el derbi con la vuelta de Lekue y cuatro bajas

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 13:30h.

Una de las ausencias es por lesión y las otras tres por decisión técnica

Gorka Guruzeta expone cuál es la mejor forma de despedir a Ernesto Valverde en el Athletic: "Una muy buena manera"

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El Athletic Club ha hecho oficial este viernes la convocatoria de Ernesto Valverde para medirse al Alavés en el derbi de este sábado. El Txingurri recupera para la ocasión a Lekue y deja en Bilbao a cuatro hombres, tres descartes y una baja por lesión como es el caso Beñat Prados. El centrocampista ya ha comenzado a ejercitarse con el grupo, pero aún no tiene el alta médica. Además, también son bajas, pero por decisión técnico, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Seltón Sánchez.

La convocatoria de Valverde para el Alavés-Athletic

Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Adama., Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.