Asís Martín 01 MAY 2026 - 07:19h.

Llega mayo, con cuatro casos por decidir en el Athletic

Un nuevo Derbi vasco en Mendizorrotza este sábado a partir de las 18.30h

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El menú de este fin de semana nos ofrece la jornada 34 de LALIGA EA Sports, que en el caso del estadio de Mendizorrotza nos trae para paladear un nuevo Derbi vasco con el partido que va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Athletic Club de Bilbao.

La pelota echará a rodar en el coliseo babazorro a partir de las 18.30 horas y para ambos equipos los tres puntos en liza tienen una importancia trascendental. Los pupilos de Quique Sánchez Flores se juegan la vida, situados a 3 puntos de las plazas de descenso quieren estirar su momento positivo para escapar de la quema. Ha sido un subidón su victoria ante el RCD Mallorca con un doblete de Toni Martínez.

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Por su lado, la tropa de Ernesto Valverde pretende esquivar definitivamente la pequeña opción que le liga a la batalla por evitar el descenso (se habla de un 0'7%) e incluso ver si ganando en Vitoria-Gasteiz al Glorioso es capaz de reabrir sus aspiraciones de acabar el curso en Europa.

El Alavés cuenta con 2 apercibidos de sanción (Jon Pachecho y Carles Aleñá), mientras que el Athletic tiene 5: Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Aitor Paredes, Oihan Sancet y Alex Berenguer

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El conjunto babazorro regresa a casa. El técnico madrileño, que le ha dado un fuerte sello al equipo con sus cambios de sistemas y variaciones, tiene una baja muy sensible como es la del delantero Lucas Boyé que ha dicho adiós a la temporada y la del sancionado Facundo Garcés.

Para el encuentro frente al Athletic Club, Quique podría tirar de Antonio Sivera en la portería; con tres centrales en la zaga que serían Jonny, Tenaglia y Parada, escoltados en los carriles por Ángel Pérez y Rebbach; con Blanco, Ibáñez y Denis Suárez o el ex txuri urdin Guridi por delante, quedando el ataque para Diabaté y el goleador Toni Martínez que está en plena racha (ha marcado en cuatro de sus últimos cinco encuentros).

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El 'Txingurri' se va a presentar en la ciudad donde se crió y creció con la plantilla al completo una vez recuperado el centrocampista Mikel Jauregizar, que estuvo sancionado en el Metropolitano. Por lo demás no hay bajas reseñables, salvo tal vez la de Beñat Prados, y serán varios los futbolistas que se van a quedar fuera de la convocatoria bilbaína por motivos puramente técnicos. En las últimas citaciones ha destacado la reiteración con Iñigo Lekue (2) y Maroan Sannadi (3).

En cualquier caso, Valverde pudiera salir en Vitoria con el portero internacional Unai Simón bajo los palos; en defensa con Jesús Areso o Gorosabel, Dani Vivian o Yeray Álvarez, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche; en el centro del campo harían pareja Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar; teniendo por delante a Iñaki Williams, Oihan Sancet (que lleva dos suplencias seguidas) o Alex Berenguer y Nico Williams, quedando la punta del ataque para Gorka Guruzeta.