Asís Martín 28 ABR 2026 - 11:39h.

Edu Alonso, ante el debate Lezama-Edin Terzic: "La gente se va acomodando"

Ojo, el Deportivo Alavés no pierde en su casa desde febrero

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BilbaoYa dejó avisado Ernesto Valverde tras perder ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano que "esto no está terminado". El empeño de LALIGA en dar oportunidades está temporada para todo, lo bueno y lo malo, ir a Europa o jugar por no descender, tiene la culpa.

El Athletic Club vive en mitad de la tabla con 41 puntos, lo que generalmente es un salvoconducto para mantenerte un año más en la máxima categoría, pero pinta que va a hacer falta rascar algo más en las cinco jornadas que restan para poder respirar y pensar en ver el próximo Mundial de fútbol con una cervecita en la mano.

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Y la paradoja es que una de las muchas lacras del Athletic en esta campaña puede ser la llave de la salvación si la tropa del 'Txingurri' se esmera y tiene una pizca de suerte y de acierto este sábado 2 de mayo en el campo municipal de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

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Los derbis vascos pueden ser claves esta temporada en el Athletic Club

Tras no haber sido capaz de ganar un derbi vasco ni siquiera en la pretemporada, la reciente victoria ante el CA Osasuna de Alessio Lisci en San Mamés y otra más este sábado ante los babazorros podrían permitir ver los toros desde la barrera.

Hasta el reciente triunfo contra los rojillos en la Catedral, el Athletic Club había jugado esta temporada 2025-26 hasta ese momento ocho derbis vascos, dos amistosos y seis oficiales, con un balance de cero victorias, dos empates y seis derrotas.

El Athletic ha obtenido 12/48 puntos posibles fuera de casa en toda la liga. Tiene 3 salidas para mejorarlo: Alavés, RCD Espanyol y Real Madrid

En las manos de los Nico Williams, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet y cía. está servirse del último derbi para cerrar los agobios y poder despedir a Ernesto Valverde en las cuatro jornadas restantes pensando en Europa y en la herencia que se va a encontrar Edin Terzic en Bilbao.

Un partido vital por tanto el de la jornada 34 que puede abrirte la puerta de pelear por Europa o, por contra, el averno de mirar hacia abajo para intentar salvar la temporada sin tener que tirar de desfibriladores para el corazón en la última jornada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Kylian Mbappé.