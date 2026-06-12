Juan Pérez 12 JUN 2026 - 17:11h.

Todo apunta a su salida del Mallorca rumbo al Leipzig rompiendo su promesa al club

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La salida de Martin Demichelis del banquillo del RCD Mallorca atraviesa la actualidad del conjunto bermellón después de la información que coloca al entrenador a punto de firmar por el Leipzig. Una narrativa inimaginable hace dos semanas cuando el argentino, recién renovado, deslizaba un discurso sobre la reconstrucción que ahora parece pasar a ser una página en blanco sobre la que firmar para cambiar la Segunda División por la Champions League.

Las sombras de Xabi Alonso, Kompany o Míchel son sólo algunas de las que aparecen en el escaparate de Demichelis para atravesar la misma experiencia de todos ellos, dejar a un club descendido y volar a la élite en muy poco tiempo. Con casos muy distintos entre sí pero ligados por el salto entre el cambio de categoría y una llamada inesperada, el todavía técnico del Mallorca puede consumar un viaje poco habitual en los banquillos.

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La información de Marca certificada por Matteo Moretto habla de que el Leipzig tiene un acuerdo cerrado con Martin Demichelis que sólo está a falta de la confirmación de los clubes. Un traspiés para el Mallorca que hace unas horas confesaba al ElDesmarque que no sabían absolutamente nada del traspaso, porque debe haberlo por la sonada cláusula de rescisión del preparador.

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Curiosamente su caso, dentro de las diferencias internas por el compromiso y las negociaciones de cada caso, puede asemejarse a la salida de Míchel del Girona hacia el Ajax. Independientemente de que son situaciones distintas por el bagaje de cada uno y la forma de cerrar la etapa, el técnico español ha cambiado el descenso del Girona a la Segunda División por un histórico del fútbol holandés al que debe devolver a la élite después de un cierre de temporada complicado donde ha finalizado quinto en la Eredivisie.

A Kompany le sucedió algo parecido entre la Premier League y la Bundesliga, porque después de descender con el Burnley a Championship en la 23/24, recibió la llamada del Bayern Munich con el que suma cuatro títulos en dos temporadas. Xabi Alonso también vivió algo similar antes de saltar al estrellato, y es que su buen hacer con la Real Sociedad B llamó la atención de los grandes. Al histórico ascenso del filial a Segunda División le siguió un descenso al año siguiente, y fue él mismo quien dejó el club rechazando una renovación.

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El caso de Demichelis es distinto a todos estos por el hecho de tener el enfoque preparado, un discurso y la preparación de la temporada por delante, lo que a falta de la oficialidad, tiene muy enfadada a la afición del Mallorca. Y entre tanto la situación en el RB Leipzig es cuanto menos compleja porque el club mantiene todavía en activo a Ole Werner como entrenador, aunque el fichaje de Demichelis debería precipitar su salida en las próximas horas. Aún así es una cuestión delicada de cara a la afición, porque hace no mucho el Director General de Deportes, Marcel Schäfer, tenía en su planificación no sólo la defensa del técnico alemán sino una posible extensión de su contrato más allá de 2027.