Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 14:04h.

El RCD Mallorca le da plenos poderes a Martín Demichelis: renovado hasta 2028 con el objetivo de regresar a Primera

Todo empezó en Arabia: la cronología del descenso del Mallorca a Segunda

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Cuando se produce un descenso de categoría, las primeras decisiones son de vital importancia. En clave RCD Mallorca, una de las primeras no ha tardado en llegar. No hace ni una semana que el club bermellón cayó a Segunda División y en Son Moix ya ha empezado el trabajo para volver cuanto antes a la élite del fútbol español. Tras varios días de negociaciones, el Mallorca ha hecho oficial este jueves la continuidad de Martín Demichelis en el banquillo: firma por dos temporadas, hasta 2028, y el objetivo no es otro que el de formar un vestuario capaz de ascender a Primera División el curso que viene. "El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas", dicta el propio Mallorca en el comunicado oficial anunciando la continuidad de Demichelis.

Demichelis llegó a Son Moix a finales de febrero para sustituir a Jagoba Arrasate, con el equipo inmerso en la pelea por la permanencia. El objetivo no era otro que el de mantenerse en Primera División, y cerca estuvo de lograrlo. Aunque consiguió mejorar el rendimiento del equipo a nivel general, firmar triunfos de peso (ganó al Real Madrid, entre otros) y sacar temporalmente al Mallorca de la zona de descenso, la reacción no fue suficiente para evitar la pérdida de categoría. Sus cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas condenaron al equipo balear, aún teniendo 42 puntos en la clasificación final. Sin embargo, la confianza de la dirección deportiva en Demichelis es superlativa.

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La afición, contenta con la continuidad de Martín Demichelis

Uno de los puntos más importantes para empezar el regreso a Primera División es ver que la entidad haga pasos firmes hacia delante. En su momento, fichar a Demichelis fue una apuesta arriesgada de Pablo Ortells. Y pese al descenso, el tiempo le ha dado la razón. El argentino tiene madera de entrenador, es capaz de sacar mucho jugo a sus jugadores y su rendimiento ha sido más que notable. Es por ello que la afición también aplaude que se Demichelis quien se siente en el banquillo cuando el curso en Segunda de comienzo.

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"Confiamos en ti, míster", "Los datos le respaldan y le dan confianza", "Contigo a muerte", "Nos devolviste la ilusión, estamos en tu barco" o "Si ha renovado es porque le dejaran trabajar como quiere, y eso para mi ya es un primer paso muy positivo". Son algunos de los mensajes que ya están en las redes sociales. Aficionados mallorquinistas que ven con buenos ojos la línea continuista en el banquillo. Eso sí, cuidado: la inexperiencia de Demichelis en Segunda puede pagarse cara.