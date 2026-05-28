El excapitán sevillista, protagonista de un proceso que pone en evidencia la triste situación del club

La nueva propuesta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC y las primeras reacciones

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Quién te ha visto y quién te ve, Sevilla FC. El aura de campeón languidece inerte entre pesadillas de permanencia y tiesura económica, mientras los dueños mercadean con el escudo. Todo un bucle de estertores abocado a la venida de un salvador que le pegue un voleón al desatino y la eche al suelo con sentido común. Y dinero, bastante dinero. Con la afición al borde del infarto, acorralada entre la vergüenza y la ira, emergió la figura de Sergio Ramos, que acababa de soltar la camiseta y el brazalete para tatuarse el pecho de rojo esperanza. Muchos quisieron aferrarse al clavo ardiendo de la leyenda futbolística, pero los últimos acontecimientos anuncian por megafonía que ha habido “cambio en el Sevilla: sale Sergio Ramos, entra Yucatán”.

Querido y odiado a partes casi iguales entre la hinchada de Nervión, el exjugador (o jugador, quién sabe) entró en escena súbitamente poniéndole rostro, respaldo y potencialidad a un fondo equis que se supone iba a colmar las apetencias económicas de los dueños actuales, inyectar dinero a cascoporro y desatascar la cañería deportiva e institucional en que los actuales dirigentes han convertido al club. Y de su mano, Five Eleven Capital, otro fondo ligeramente opaco para el que había trabajado curiosamente Antonio Cordón, el de la felicidad y lo bonito que se estaba generando en el vestuario.

No había que haber visto demasiados capítulos de CSI Las Vegas para intuir que la jugada tenía reservado algún regatito. Ni una comparecencia pública al respecto de ninguna de las partes, filtraciones en contra del de enfrente por un tubo, de pronto anuncio del acuerdo mesiánico sin todavía haberse asegurado el equipo siquiera la permanencia, luego que si el fondo gordo al final no va a poder poner la pasta…y, al final, donde dije digo digo Diego y vuelta a la casilla de salida, pero ahora con otra oferta distinta. Rotas las negociaciones, como informó ElDesmarque, y ya vamos viendo. Entretanto, sin entrenador, con la planificación parada y los mismos (menos Cordón) a los mandos.

El escudo del Sevilla FC se arrastra en un zoco miserable

La pasión, la sangre roja, el compromiso con unos colores, el manicomio del Sánchez-Pizjuán…eso es cosa de los aficionados. El negocio se rige por otras premisas y esto del fútbol es un negocio pingüe para casi todos los que se mueven alrededor. Y es normal que en ese ecosistema mezquino y frío cada uno busque su interés. Lo que ya no es tan normal es que los actuales dueños hayan permitido que su otrora preciado bien se haya devaluado hasta la extenuación y encima lleguen a permitir que el escudo se arrastre en un zoco miserable expuesto a protagonizar el timo de la estampita.

Que se sepa, los fondos de inversión no son Ongs. No miran por el bien general ni cultivan el altruísmo. Ni les importa un rábano el aficionado de a pie, el que se abraza o llora por un sentimiento de balón y césped. Como cualquiera con dos dedos de frente podía esperar, Sergio Ramos se ha despojado de la corona y se ha montado en su caballo Yucatán para guiar a las huestes del dinero. La paradoja ahora se envenena aun más: ¿mejor lo horrible conocido o lo abiertamente sospechoso por conocer?