Las frases más surrealistas de Antonio Cordón como director deportivo del Sevilla

Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 14:47h.

El director deportivo dejó frases insólitas como el "elefante dormido" el "velatorio" o "el objetivo es estar alegres"

Los números que han propiciado la salida de Antonio Cordón del Sevilla

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Antonio Cordón ha decidido dar un paso al lado y aceptar de mutuo acuerdo la resolución de su contrato con el Sevilla FC. Es este el triste adiós a una temporada con más sombras que luces, condicionado eso sí por la austeridad económica. A pesar de esos obstáculos monetarios la realidad es que sus números han dejado mucho que desear. De los ocho refuerzos solo Vlachodimos ha sido especialmente relevante para el buen hacer de un equipo por el que pasaron dos entrenadores y que ha debido ser reavivado por la afición para lograr la permanencia a una jornada del final. Pero más allá de sus números, otra de las principales razones por las que ha generado el rechazo del sevillismo fue por su poca exposición pública. Y cuando la hizo, sus palabras empeoraron todavía más la percepción que los hinchas guardaron sobre él.

"El velatorio"

"Esto parece un velatorio", expresó Antonio Cordón a Luis García Plaza en la presentación de este como nuevo entrenador, mostrándole sus sensaciones sobre las preocupaciones que habían transmitido los compañeros de prensa en su comparecencia. Una frase que no pasó desapercibida entre los sevillistas, como aquel "objetivo es ser felices" o su ya celebérrimo "elefante arrodillado"

"El objetivo es estar alegres"

Todavía más descolocado al sevillismo dejó su comparecencia tras el cierre del mercado de verano, cuando le preguntaron por los objetivos del Sevilla esta temporada: "El objetivo del club y el mío es estar alegre. Quiero estarlo cada domingo y cada día de la semana".

"No ha llegado oferta por Juanlu"

Sobre Juanlu en verano dijo que "del Nápoles no ha habido ninguna oferta oficial. Muchos rumores, desgaste... pero en ningún momento ha habido negociación porque no ha llegado oferta. Decían que la podían mandar pero no llegó". Luego, con el tiempo, se demostró que sí que llegó propuesta en firme.

"Un elefante arrodillado"

"El Sevilla actualmente es un elefante arrodillado y tiene la capacidad, con la ayuda de todos los trabajadores, del nuevo staff y los departamentos, echarle la cuerda y que se impulse muy fuerte, para sostenerse sobre las cuatro patas", dijo en su presentación.

Más sobre el elefante

"Esperemos que el elefante levante las dos rodillas delanteras porque las dos traseras las tiene fuertes".

"Me he divertido mucho"

"Yo estoy muy feliz, me he divertido mucho. Cuando uno trabaja en lo que le gusta se divierte", dijo tras el mercado de verano.

"Nunca vi un presidente que trabaje más"

"Me ha sorprendido mucho el presidente del Sevilla. No he visto nunca un presidente que trabaje más que él. Me ha sorprendido", comentó en su presentación.

El "pequeño bote" que terminó siendo un espejismo

"Hemos dejado un pequeño bote para si algún jugador que decide rebajarse mucho su salario o sus pretensiones por venir al club lo hemos dejado previniendo el mercado de invierno", dijo Antonio Cordón tras el cierre del mercado veraniego, pero finalmente se usó por Agoumé. “El bote lo agotamos comprando el porcentaje de Agoumé, que nos faltaba un 40%. Decidimos que podría darnos a futuro mucho, ya que puede jugar en un gran equipo, y entendíamos que teníamos que aportar ese bote y se nos agotaba el tiempo. Decidimos emplear ese dinero y tener la posibilidad”, aclaró en enero.