Basilio García Sevilla, 19 MAY 2026 - 15:11h.

Con pasado en el Sevilla, llegó de la mano del pacense y seguirá en la entidad... de momento

Oficial: Antonio Cordón se va del Sevilla

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El Sevilla FC ha anunciado este martes la resolución del contrato de Antonio Cordón como director de fútbol profesional de la entidad, un acuerdo amistoso por el que el pacense se marcha de la entidad que le anunció como gran revulsivo en los primeros días de junio de 2025. En pleno periodo de interregnos, con la venta del club muy caliente y cerca de producirse, cabe la duda sobre quién asumirá la dirección deportiva en un periodo clave de cara a la temporada 2026/27.

Pues bien, según ha podido conocer ElDesmarque, José Ignacio Navarro se queda en el Sevilla como cabeza visible de la planificación deportiva. Aunque el contrato del pacense no expira hasta el próximo 31 de mayo, lo cierto es que el sevillano ya lleva un tiempo ejerciendo como tal. Su figura es muy valorada en el club, por lo que hasta que no se firme la venta y desembarquen los nuevos propietarios, seguirá manejando la dirección deportiva del club el hasta ahora adjunto a Cordón.

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No obstante, la idea del grupo que encabeza Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven Capital, pasa por un cambio radical en la dirección deportiva, por lo que todo hace indicar que José Ignacio Navarro estará al mando solo hasta que el grupo inversor pueda tomar posesión del club. Marc Boixasa, como Chief Officer del holding es el que tiene todas las papeletas.

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Una trayectoria ligada a Cordón

José Ignacio Navarro comenzó trabajando en estas lides en el propio Sevilla, de la mano de Monchi, pero en 2012 ligó su desarrollo profesional a Antonio Cordón. Con el pacense ha estado como scouting en el Villarreal, en el Hope Football Group, en el Real Betis -donde ya pasó a secretario técnico- y en el Olympiacos. Del club griego se desvinculó para volver al club nervionense de la mano de su mentor -que también trajo a su hijo Jaime-, y ahora Cordón se ha marchado, los fichajes de Sangante y Juan Iglesias están cerrados y él se queda. ¿Cuánto tiempo? Esa es la cuestión.