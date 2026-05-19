Basilio García Sevilla, 19 MAY 2026 - 13:09h.

El club comunica la salida del pacense "de mutuo acuerdo"

El adiós de Antonio Cordón

Compartir







El Sevilla FC acaba de hacer oficial lo que era un secreto a voces. Antonio Cordón no seguirá como director de fútbol profesional de la entidad nervionense, por lo que el puesto queda vacante a la espera de que se concrete la venta del club.

El pacense estaba ya algo apartado de la planificación de la temporada que viene, y en las últimas semanas se esperaba ya el desenlace definitivo. Antes de cumplir un año en el cargo, el club y el ejecutivo han decidio poner fin a la vinculación existente entre ambos "de mutuo acuerdo" y sin penalización económica alguna.

Antonio Cordón se desvinculó precisamente de Five Eleven Capital, el holding que comprará el Sevilla junto a Sergio Ramos, para coger las riendas del Sevilla, en un acuerdo que se hizo oficial el 4 de junio. Sustituyó a un muy discutido Víctor Orta, y su primera decisión fue arriesgada, trayendo a Nervión a un Matías Almeyda sin experiencia en los banquillos de las grandes ligas.

Cordón asumió el reto de hacer una plantilla con pocos recursos económicos. Fichó en propiedad a Gabriel Suazo, Fabio Cardoso, Azpilicueta y Alexis Sánchez, y además llegaron cedidos Batista Mendy, Odysseas Vlachodimos. Además, recibió la herencia de Alfon González, y en invierno incorporó también a modo de préstamo a Neal Maupay. Solo el portero griego ha dado un rendimiento sobresaliente, pero tiene que volver al Newcastle. Además, fueron muy criticadas tanto su gestión de las salidas -no vendiendo a Juanlu pero sí a Lukebakio- como, especialmente, sus intervenciones en rueda de prensa. A poco más de dos semanas de que se cumpliera su primer año en Nervión, se ha dado por finalizada la relación, y deja cerradas las incorporaciones de Arouna Sangante y Juan Iglesias.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora Director de Fútbol de la entidad. Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga.

Antonio Cordón llegó en junio de 2025 para hacerse cargo de la parcela deportiva del primer equipo. El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro.