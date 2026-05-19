Roberto Martínez ha anunciado una lista liderada por Cristiano Ronaldo y con 27 futbolistas

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 con Neymar, Endrick y sin Antony

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Portugal ha anunciado la convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial 2026. Y la gran novedad es que tiene cuatro porteros y 27 futbolistas, por lo que el seleccionador tendrá que hacer, en teoría, un último descarte antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Buena parte de las miradas de la citación las centra Cristiano Ronaldo, que vivirá su sexta Copa Mundial a sus 41 años y muy probablemente también la última. Además, hay cuatro futbolistas que juegan en LaLiga EA Sports.

Concretamente, los 'representantes' españoles son Joao Cancelo, que ha jugado en el Barça cedido desde el Al Hilal; Renato Veiga, que juega en las filas del Villarreal CF; Samu Costa, que milita en las filas de un RCD Mallorca que está al borde del descenso; y Gonçalo Guedes, que ha rendido a buen nivel en la Real Sociedad.

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Además, Portugal ha tenido un detalle Diogo Jota, fallecido en julio de 2025. La selección ha incluido el nombre del futbolista en su lista de delanteros, además de destacar que viajarán a tierras norteamericanas con 27+1 futbolistas.

La selección lusa, una de las grandes candidatas a levantar el Mundial, está encuadrada en el Grupo K y jugará durante la primera fase ante RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

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Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá y Ricardo Velho.

Defensas: Matheus Nunes, Dalot, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçao Inácio, Tomás Araújo, Renato Veiga y Nuno Mendes.

Centrocampistas: Samu Costa, Rúben Neves, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Delanteros: Rafael Leao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Trincao, Joao Félix, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.