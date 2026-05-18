Jorge Morán 18 MAY 2026 - 23:07h.

Neymar fue la gran sorpresa de Ancelotti

El polémico gesto de Neymar Jr después de ser abucheado por sus aficionados: "No hay ser humano que aguante esto"

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El Mundial 2026 cada vez se acerca más y las selecciones empiezan a dar los nombres de sus elegidos para cumplir el sueño de su país. Un torneo en el que cada pequeño detalle cuenta, como ha podido comprobar Inglaterra, y en el que habrá muchas ausencias importantes. La última en desvelarlo ha sido Brasil con un Ancelotti que ha dejado fuera a Antony, pero en la que ha sorprendido con Neymar.

En un espectacular evento en Brasil, Ancelotti llegó como si de un cantante de rock se tratara. Acompañado con su mujer, con la que protagonizó un romántico beso, el técnico italiano llegó escoltado y acompañado de una carpeta en la que se encontraban los 26 nombres elegidos para estar en el torneo internacional.

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"Es una lista hecha con muchas evaluaciones. Había mucha competencia. No es una lista perfecta, pero es una lista con los menos errores posibles. Intentaremos hacer un Mundial impresionante", decía Ancelotti ante los centenares de aficionados presentes en el salón de actos.

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Y aunque muchos nombres importantes no iban a estar en el Mundial 2026, como los lesionados Eder Militao y Rodrygo, Ancelotti ha sorprendido convocando a dos estrellas que a punto estuvieron de perderse el torneo. Uno Endrick, cuestionado en muchos momentos, se ha terminado ganando un puesto en la delantera del equipo. El otro un Neymar que vivirá su último baile con la 'Canarinha' y que ha desatado la locura entre los aficionados.

Los que no estarán son dos de los jugadores del Real Betis como Natan, que se había ganado un hueco en la selección, o un Antony que nunca ha terminado de encajar en el proyecto de Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil.

Lista de convocados de Brasil: