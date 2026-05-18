Los números de Antony y del resto de delanteros de Brasil que dejan retratado a Ancelotti

Álvaro Borrego 18 MAY 2026 - 23:48h.

Con 14 goles y 10 asistencias esta temporada, Antony mejora los números de seis de los ocho atacantes de Brasil

Un fin de semana de despedidas en el Betis

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Antony Matheus dos Santos deberá esperar para cumplir su sueño. El jugador del Real Betis ha sido una de las grandes ausencias de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de este verano, a pesar de que sus números esta temporada han sido bastante mejores que la mayoría de atacantes que representarán a Brasil en Estados Unidos y México. Una lista en la que tampoco está Natan de Souza, pese a que, igual que el extremo, sí que estaba en la prelista de 55 jugadores. Sí que han entrado otros como Luis Henrique, Mateus Cunha, Gabriel Martinelli o incluso Neymar, pese a que ninguno de ellos ha tenido mejores estadísticas que el futbolista bético.

Antony mejora a seis de los ocho delanteros de Brasil

Los números hablan por sí solos. Antony ha logrado 14 goles y 10 asistencias esta temporada, siendo el segundo máximo artillero del Real Betis y el segundo máximo asistente. Un bagaje excepcional que cobra todavía más brillantez si se tiene en cuenta la lesión en el pubis que ha venido arrastrando durante los últimos seis meses y que le han impedido jugar en plenitud de condiciones.

Más hilarante si cabe es la decisión de Carlo Ancelotti cuando se le compara con otros que sí jugarán el Mundial, ya que a excepción de Vinicius e Igor Tiago, mejora con creces las prestaciones del resto de atacantes. Rayan Vitor: 7 goles y 2 asistencias. Luiz Henrique: 6 goles y 4 asistencias. Endrick: 8 goles y 8 asistencias. Martinelli: 11 goles y 6 asistencias. Cunha: 10 goles y 4 asistencias. Neymar: 6 goles y 4 asistencias.

Lo cierto es que Antony aseguró haberse "cuidado mucho" para poder llegar al Mundial y nunca escondió que ese era su sueño. "Tenemos a grandes jugadores y les respeto a todos. No es fácil vestir la camiseta de la selección. Ya tuve el honor de jugar un Mundial y sé lo que es eso. Claro que da ansiedad. Cada partido es una final para mí, por la importancia que tienen. Mi objetivo es vestir la camiseta de la selección de nuevo. Es un sueño en el que pienso todos los días. Quiero disputar mi segundo Mundial, pero para eso tengo que hacer mi parte aquí. Tengo que mantener el equilibrio y no dejar que la ansiedad me atrape. Da ansiedad sí, pero voy a continuar trabajando y quiero terminar la temporada bien y orgulloso de lo que estoy haciendo", indició hace un par de semanas, pero por el momento deberá esperar al menos cuatro años más.

La convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Defensas: Alexandro (Flamengo), Wremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Maghalaes (Arsenal), Abáñez (Al Ahly), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man. United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Cunha (United), Neymar (Santos), Raphinha (Barça), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid)