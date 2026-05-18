Un fin de semana de despedidas en el Betis

Álvaro Borrego 18 MAY 2026 - 21:18h.

El de este sábado en La Cartuja será el último partido como verdiblanco para varios jugadores del Real Betis

La explicación del bajo nivel de Nelson Deossa, según Pellegrini

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El de este sábado será un día de despedidas en La Cartuja. Como ocurre cada temporada esta jornada 38 de LALIGA supondrá el punto y final a la etapa de varios jugadores en el Real Betis, ya sea porque concluyen contrato, como ocurre con hasta tres jugadores, porque no cuenten para Manuel Pellegrini o bien porque puedan cambiar de aires. A las puertas de un verano en el que se esperan al menos una decena de salidas, con el deseo de volver a batir el récord de ingresos en ventas, estos serán las últimas semanas de varios integrantes de la plantilla, que a partir de junio emprenderán nuevas aventuras deportivas.

El caso más especial es el de Adrián San Miguel. Una vez descartada la posibilidad de su continuidad, dado que no se han cumplido los mínimos para extender su contrato, esta debe ser su última con el Real Betis y si todo va según lo previsto podría despedirse sobre el césped, incluso siendo titular contra el Levante.

Otro escenario evidente es el de Ricardo Rodríguez. La vinculación del lateral suizo concluye a final de temporada y el Real Betis ya peina el mercado en busca de sustitutos para la próxima temporada, por lo que estos serán sus últimos cuatro partidos como jugador verdiblanco. Se marchará con luces y sombras, pero habiendo sido siempre una de las opciones mejor consideradas para Manuel Pellegrini. Junto a él saldrán Cédric Bakambu y Chimy Ávila. El congoleño termina contrato y dentro de la vinculación del argentino, pese a que el suyo expire en 2027, hay una cláusula activable a través de la cual se podrá rescindir su vinculación a cambio de una cantidad simbólica.

Uno de los escenarios que más incertidumbre genera es el de Sofyan Amrabat, cedido por el Fenerbahce, aunque por el momento no está ni mucho menos claro dónde estará su futuro. Es un perfil que gusta en el Real Betis, con la idea de trazar un plan similar al de Antony, por lo que su futuro dependía de su rendimiento y también de las posibilidades económicas, a sabiendas que la integridad de su salario es imposible de asumir si no se entra en Champions. Las partes deberán replantear en verano qué hacer y hasta dónde se está dispuesto a llegar, sobre todo en base a la disponibilidad económica.

¿Un verano de récord en ventas?

El Real Betis escuchará ofertas y sabe que jugadores como Natan, en trámites para obtener el pasaporte, con la Premier League al acecho, Sergi Altimira o Ez Abde tendrán propuestas. Hace dos semanas el Sporting de Portugal contactó con el club para saber la predisposición a una venta y presentó una oferta de 14 millones más 3 en variables por Sergi Altimira, rechazada de inmediato por el Real Betis. El jugador también se ha reunido con emisarios del RB Leipzig y el propio Manuel Pellegrini reconoció hace unos días que el centrocampista es libre de negociar su futuro.

"Lo que hagan los jugadores en su vida privada no le corresponde a los técnicos decir lo que deben hacer o no. A lo mejor era una comida que estaba planificada, todos los jugadores con sus representantes valoran sus distintas opciones. Sergi llegó aquí sin jugar nunca en Primera o en Segunda, ha demostrado su capacidad, ha jugado más de 100 partidos con el Betis. Todo jugador tiene el derecho de buscar cuál es su mejor futuro y analizarlo con sus representantes", argumentaba Manuel Pellegrini.

Conviene recordar también que el Real Betis espera dar salida a alguno de sus extracomunitarios. Con el regreso de Gonzalo Petit en verano, serán cuatro los que cumplan estos requisitos (Natan, Antony y Deossa), por lo que será otro asunto a tener muy pendiente, aunque el central brasileño está en trámites para obtener el pasaporte pero de igual manera la entidad intentará liberar alguna vacante.

También se valoran salidas como las de Lo Celso, cuyo rendimiento dista mucho del esperado y liberaría un montante importante para el límite salarial. Todo ello sin descartar algunos ingresos extraordinarios (jugadores como Pablo García, Deossa o Marc Roca pueden contemplar ofertas) y que brindarían a la dirección deportiva mayor músculo para acudir al mercado.