La explicación del bajo nivel de Nelson Deossa, según Pellegrini

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 23:54h.

El entrenador confesó que tuvo problemas en el tobillo y que nunca es fácil la adaptación a Europa

Isco Alarcón se pone un objetivo para la 26/27: "Ojalá volver sin dolor"

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El rendimiento de Nelson Deossa durante su primer año en Europa ha dejado mucho que desear. A pesar de no haber tenido las oportunidades esperadas, cada vez que el colombiano ha participado no ha logrado sacar la versión que tanto maravilló en México. Una irregularidad que le convierte en uno de los fichajes más decepcionantes de la temporada en el Real Betis, aunque Manuel Pellegrini le echó un 'capote' públicamente, explicó el porqué de algunos de sus problemas y mostró su confianza de que en un futuro pueda sacar su mejor nivel.

"Nelson ha tenido un año bastante especial. Sufrió una lesión bastante larga de tobillo de las que cuesta retomar los entrenamientos. Es su primera temporada en Europa, pero tiene muchas condiciones y cuando se vaya adaptando a la filosofía de futbol del equipo nos va a aportar mucho", argumentaba el técnico en sala de prensa.

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La valoración del partido: "Fue un partido con dos facetas distintas. Un primer tiempo con poca posesión de balón. Ellos abrieron el marcador de tiro libre, pero el resto del primer tiempo fue más posesiones de ellos. Hicieron un mejor partido que nosotros. Con la entrada de Isco tomamos posesión, tuvimos llegada y estuvimos muy desafortunados en los dos goles de ellos. Me gustó bastante lo que hizo el equipo en el segundo tiempo".

La despedida de Lewandowski. "Nos vimos en el partido de Málaga contra el Borussia. Hizo el gol. Con VAR habría sido resultado distinto. Entonces estaba empezando su carrera y ha conseguido un trayectoria brillante. Es un jugador de altísimo nivel. Me alegro de su despedida y se la merece ampliamente por lo que ha hecho en su carrera, en el fútbol español y en el Barcelona".

La entrada de Isco cambió al equipo: "Isco es desequilibrante, tiene todos los tiempos del juego. Hace jugar más al equipo. Nos faltó posesión con un medio más en el primer tiempo, pero en el segundo llegamos y equilibramos el partido en términos globales".

Pellegrini quiere terminar la temporada con triunfo: "Queremos terminar ganando en casa con nuestro público. Ya celebramos en el partido anterior pero queda uno y tenemos que hacer partido competo. Que la gente vaya a disfrutar, sumemos tres puntos y sigamos creciendo".