El uno por uno del Betis y las notas con el FC Barcelona en el Camp Nou

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 23:12h.

El gol de Isco Alarcón 367 fue insuficiente para rascar algo positivo en un partido sin tensión y sin objetivos en juego

El Betis rechaza una oferta de 14 millones fijos más 3 en variables por Altimira

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El Real Betis salió derrotado de su visita al Camp Nou, en un partido donde los errores individuales (Valles y Bellerín) hicieron imposible cualquier atisbo de reacción. Un duelo sin mucha tensión y con nada en juego, sin más alicientes que la despedida de Lewandowski, pero que demuestra que en la Champions no habrá lugar para la relajación.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el FC Barcelona.

Valles (3): No fue su noche. Está claro que no fue su día. Encajó tres goles y pudo hacer algo más en dos de ellos. Se equivocó y se movió en falso en el 1-0 de Rapinha. También tuvo algo de responsabilidad a nivel de lectura o posicionamiento en el 3-1 de Cancelo.

Bellerín (4): No estaba haciendo mal partido, pero ese error grosero en el 61' condena su actuación. Un fallo impropio para habilitar el segundo gol del Barcelona. Pase de la 'muerte' a Raphinha. Un regalo que el vigente campeón no perdona.

Natan (4): Tan certero por arriba (100% de duelos ganados) como vulnerable por el suelo.

Valentín Gómez (2): Es cumplidor, pero como central a veces se le ven las costuras. Ganó un solo duelo en todo el partido...

Junior Firpo (6): El mejor de la defensa, de largo. Por fin mostró esa capacidad física que tanto le hizo brillar en Leeds, con capacidad para repetir esfuerzos, sumarse a transiciones ofensivas y regresar para fajarse en defensa. Sin que fuese una actuación memorable, pero sí positiva.

Amrabat (3): A este nivel el club se debe replantear hacer un esfuerzo para su continuidad. Frágil, temeroso e incapaz de sostener el centro del campo.

Nelson Deossa (2): Y por esto no tiene más minutos. Grandísimas condiciones gestionadas de la peor manera posible.

Fidalgo (4): A fogonazos. Verlo en la base de la jugada le daba más espacios para conducir y filtró algún pase potable (como en el gol anulado) pero su nivel sigue estando lejos de un Betis de Champions. Se ha desinflado en cuestión de meses. El entrenador lo quitó en el descanso.

Ez Abde (6): Esté más o menos acertado, tenga mayor o menor incidencia, es el mejor activo que tiene este Betis. Todo un quebradero para los rivales cada vez que encara o intenta el regate. No se cansa de intentarlo nunca. Es de alabar su capacidad para repetir esfuerzos.

Antony (4): Ni fu ni fa. Irrelevante, más allá de algún disparo desde el balcón del área. Demasiado lento en la toma de decisiones.

Lo Celso (4): Los experimentos, con gaseosa. Ponerlo como falso '9' tenía sentido si se dominaba mucho y atacabas con superioridad numérica, pero hacer eso en el Camp Nou es prácticamente una utopía. Se mostró muy preciso con balón, pero sin tomar demasiados riesgos. Estuvo algo mejor al final de la primera mitad, dando un paso atrás para colaborar en las asociaciones y es ahí cuando mayor peligro generó, pero jugando de espaldas y aislado era imposible hacer daño efectivo.

Suplentes

Isco Alarcón (6): En el tarro de las esencias de Isco Alarcón siempre hay lugar para un detalle más. Hay un Betis con él y otro sin él. Provocó el penalti y marcó un gol 367 días después. Debe ser el líder de la aventura Champions.

Bakambu (4): Lo poco que hizo, lo hizo mal.

Marc Roca (): Muy poco tiempo para tomar una valoración fiable.

Rodrigo Riquelme (-): Un balón tocó.

Chimy Ávila (): S.C.