Así quedan las probabilidades de jugar Europa League y Conference en LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 22:49h.

Estos son los porcentajes de los cinco equipos implicados

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

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La jornada 37 de LALIGA EA Sports nos ha dejado nueve partidos en horario unificado que nos han deparado emociones de todo tipo y cinco clubes peleando por las dos plazas de descenso restantes. También ha quedado para la jornada 38 una pelea apasionante por las últimas plazas de Europa League, con Celta y Getafe en disputa, y para la Conference, con Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol esperando un pinchazo azulón con estas probabilidades.

A esta despedida del campeonato, el Celta llega con 51 puntos seguido por el Getafe con 48, el Rayo Vallecano con 47, el Valencia con 46 y la Real Sociedad, Espanyol y Athletic con 45. De estos tres últimos, sólo los pericos podrían acceder a Conference ya que los donostiarras tienen plaza asegurada de Europa League y a los rojiblancos no les valen los desempates que podrían formarse.

Las probabilidades de la pelea por la Europa League

En el caso de la segunda competición continental, dos clubes luchan por la sexta posición de la tabla que daría acceso a Europa League acompañando a la Real Sociedad como campeona de la Copa del Rey. El Celta de Vigo lo tuvo en su mano cuando Swedberg puso el 0-1 en San Mamés pero el empate del Athletic obliga a esperar a la última jornada a pesar de la derrota del Getafe en el Martínez Valero.

Las cuentas para los vigueses son claras: ganando o empatando en Balaídos ante un Sevilla ya salvado, lograrían la clasificación al tener tres puntos de ventaja con los de Bordalás. En caso de perder tendrían que esperar que el Getafe, que tiene el gol averaje particular ganado, no lograse el triunfo ante Osasuna, que aún tiene que pelear por la salvación. Los porcentajes le dan un 79% de probabilidades a los gallegos de jugar la Europa League por el 21% de los madrileños.

Las probabilidades de la pelea por la Conference League

Para la tercera competición continental ya toca hacer más cuentas más allá de que, si el Getafe pasa a Europa League, sería el Celta el que la jugase. Para los otros tres aspirantes, todas las cuentas pasan por que los del sur de Madrid no venzan en su partido ante Osasuna y esperar así su oportunidad.

Al Rayo Vallecano le valdría un empate o derrota getafense y un triunfo frente al Alavés, ya salvado, en Mendizorroza. También les valdría la igualada en Vitoria y derrota de su rival madrileño al tener el gol averaje particular ganado.

En el caso del Valencia, la victoria es obligada en el encuentro de la última jornada frente al Barcelona en Mestalla y que el Getafe empate (el gol averaje es valencianista) o pierda y que el Rayo no gane.

Más complicado es lo del Espanyol, que además de ganarle a la Real Sociedad tiene que esperar una derrota de los tres equipos que tiene por encima y, además, un triunfo del Athletic en el Santiago Bernabéu. Esto se debe a que tiene el gol averaje particular perdido contra el Getafe pero, en el triple empate con los bilbaínos, saldría vencedor.

Con todo esto, los porcentajes de Mister Chip para la Conference le dan un 33% al Getafe, un 27% al Rayo Vallecano, un 21% al Celta, un 14% al Valencia y un 5% al Espanyol.