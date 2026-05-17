El Valencia CF ha necesitado 37 jornadas para estar salvado

El Valencia CF se salva y no se olvida de Europa tras un partido loco que remontó con uno menos (3-4)

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ValenciaEl Valencia CF, la octava plantilla más costosa de LALIGA, ha necesitado disputar 37 jornadas para estar salvado. La afirmación es tan dura que retrata a este Valencia CF que, menos mal, ha puesto fin al sufrimiento en la temporada de la frustración. Ganó en Anoeta y en una muesca burlona del destino aún tendrá opciones de jugar por Europa en la última jornada. Será un mal menor en un año en el que todos hemos estado al borde del infarto. En el minuto 88, el gol de Guido Rodríguez lo grité en la sala negro y plata del Casino de Estoril, el más grande de Europa, que ha acogido el torneo más grande en toda la historia de Portugal, el Estoril Poker Fest. Fue una liberación, la rabia a tantas horas de sinvivir que me ha hecho pasar este Valencia durante todo el año y, no se lo perdono. Por esta temporada de mi... he sufrido ansiedad, angustia y desesperación, como cantaba Nat King Cole

¿Qué hacer ante el Barcelona en Mestalla?

Como periodista que se limita a contar lo que pasa, me preguntaba al finalizar el partido ¿Y ahora qué? Mi amigo del colegio, Ricardo Duval, me proponía que fuera la afición de negro ante el Barça en señal de protesta y no me parece mal. Él me matizaba que se puede protestar y desear a la vez que el Valencia CF vaya a Europa.

Estaba en esas cuando escuché a Hugo Duro. El tipo tiene lo de Europa dentro y me contagió: es el último año de Mestalla, molaría despedirlo en competiciones europeas y, de paso, acabar con el tiempo que Peter Lim nos ha tenido fuera de la élite (Siete años). Justo hoy se cumplen doce años desde que decidieron venderle el club al de Singapur. ¡Qué desgracia nos cayó! ¡Cuántas promesas incumplidas!

Pero eso, por desgracia, no tiene vuelta atrás y hay que mirar hacia adelante y el futuro pasa por un Valencia-Barça en Mestalla que, remotamente, podría dar la posibilidad de que el Valencia CF vuelva a la élite. Entiendo el cabreo y las ganas de mandarlo todo por el aire y demostrarle al máximo accionista, a los directivos, al entrenador y a los jugadores que estamos hasta el gorro de lo que ha pasado pero, creo que habrá tiempo durante el choque para hacerlo. Mestalla, una vez más, tiene la pelota en su tejado. Durante la semana le pedirán apoyo y que lleve en volandas al equipo. Haga lo que haga el respetable, uno estará de acuerdo y tranquilo porque la afición del Valencia CF, que es soberana, ha demostrado siempre su madurez y su sapiencia. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com