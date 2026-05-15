David Torres 15 MAY 2026 - 13:35h.

Se superan ampliamente los 1200 registros y se podría llegar a los 2000

Por qué es famoso el Casino dónde se está celebrando el Estoril Poker Fest: de los Reyes a James Bond

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EstorilJoao Vieira, leyenda del póker portugués y Team Pro Winamax, al hacer el Shuffle Up and Deal de este viernes confirmaba lo que ya se sospechaba: on los 350 registros de hoy se superan ya las previsiones y este Estoril Poker Fest ya es el más grande de la historia de Portugal. Los 287 jugadores registrados el primer día, los 594 del segundo y, en el momento del anuncio, los 350 competidores registrados en el Día 1C convierten al Estoril Poker Fest en el torneo más grande de la historia de Portugal.

El habitual Sismix de Marrakech este año deja su espacio en el calendario al Estoril Poker Fest, organizado en y por el casino de Estoril, en Portugal, del 12 al 17 de mayo de 2026, y que concitará a lo mejor del póker ibérico y europeo durante una semana.

El Team Pro WInamax y los clasificatorios online, claves

No se trata de un evento de Winamax, pero la sala online más importante de las que opera en España, ha decidido volcarse con el evento y ha mandado a buena parte de su equipo profesional a luchar por el torneo.

Además, desde los servidores de Winamax, se han clasificado decenas de jugadores durante estos meses atrás como hace habitualmente con el Campeonato Nacional de España al que dan nombre (CNP Winamax); u otros de otras partes del planeta como el WSOP en Las Vegas, Battle of Malta, el WSOP Europe en Praga o el nuevo EuroPoker Circuit de Texapoker.

Esto ha sido clave para que el torneo supere en tres días a sus predecesores en Portugal en cuanto a número de registros. Es la primera edición del Estoril Poker Fest y parece que está llamada a consolidarse en el calendario. Su inclusión, el boca a boca entre los jugadores europeos, especialmente franceses, españoles y portugueses, ha permitido que el récord de Portugal sea, desde ya, propiedad de este torneo, que aglutina póker de calidad y diversión.