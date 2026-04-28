Así va la clasificación del Campeonato Nacional de Póker Winamax tras Barcelona
El valenciano Iwan Molina es el nuevo líder seguido de Beijo y con Guillem Nuez entre los destacados
Los datos del récord del CNP Winamax Barcelona que confirman la tendencia alcista del torneo
ValenciaLa segunda etapa del CNP Winamax 2026 en el Casino Barcelona deja un balance que va más allá de los números. Barcelona, una parada que durante años estuvo fuera del circuito, confirma por segundo año consecutivo su crecimiento y consolidación dentro del calendario, superando registros y reforzando su posición como una de las sedes claves del año. La alianza entre el Circuito Nacional de Póker con Winamax, la mayor sala online de las que operan en España, está demostrando ser un éxito garantizado y permanente en el tiempo.
Adiós a Barcelona, hola Murcia
El CNP Winamax Barcelona ha bajado el telón tras varios días de intensa actividad en la ciudad condal, dejando cifras récord, historias memorables y un Main Event que volvió a confirmar el excelente momento que atraviesa la alianza. El caso es que el desenlace del Main Event coronó a David Gómez, jugador de Cambrils, que firmó una victoria tan meritoria como inesperada. El catalán necesitó tres balas para encontrar su sitio en el torneo y llegó a reengancharse al límite del registro tardío con apenas entre 12 y 15 ciegas, una situación que terminó convirtiéndose en el punto de inflexión de su torneo.
Los nombres propios
La etapa dejó además nombres propios que empiezan a marcar el ritmo de la temporada. Iwan Molina se sitúa al frente del ranking tras imponerse en los dos High Roller disputados en lo que va de año, mientras que el portugués Manuel Borges entra en la historia del circuito como el primer jugador en conseguir dos victorias consecutivas en torneos paralelos durante una misma etapa. Entre los primeros puestos sigue el luso Bruno Alexandre David Simoes, y entra con fuerza Guillem Nuez. Va segundo el gallego Miguel Abeijón, el mejor del Team CNP Winamax.
La clasificación general
Así va la clasificación general
POSICIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
TOTAL PUNTOS
1
IWAN MOLINA MORREN
477,13
2
MIGUEL ABEIJON VERAN
433,97
3
BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES
372,45
4
GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO
349,57
5
MANUEL LEAL BORGES
326,33
6
ALVARO DOSIO RAÑA
277,03
7
OLEKSANDR KOBZAR
251,55
8
RAMON FERNANDEZ MUÑOZ
239,16
9
MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO
237,82
10
JUAN MACEIRAS LAPIDO
221,68
11
DAVID ALGARRA VIDAÑA
214,02
12
ALAIN EMILE BERNARD ROY
213,81
13
ALBERTO DELGADO MIGUEL
207,59
14
FRANCISCO RAMOS NAVARRO
198,62
15
MICHAL HAVAVKA
196,06
16
FRANCISCO LOPEZ MORENO
190,45
17
GABRIEL CORRAL CARRILLO
188,05
18
LUIS CORTES HEREDIA
187,35
19
CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
183,13
20
PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ
182,49
21
DAVID GOMEZ GONZALEZ
181,94
22
JOSE NARANJO GOMEZ
181,94
23
MARIUS OPREA
181,94
24
SAMUEL AZNAR DURA
177,71
25
MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA
174,94
26
MANUEL SALVADOR CAZADOR
174,85
27
ANTONIO GUIMARAENS GARCIA
164,22
28
NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE
163,46
29
VITALY MOISEEV
156,89
30
DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE
156,66
31
JUAN GOMEZ HERNANDEZ
152,22
32
JAVIER GUTIERREZ MORENO
151,27
33
SERGEI KREMENTSUKOV
148,78
34
KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO
148,26
35
PAULO CASTELO
147,69
36
DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS
145,54
37
LAXMAN JETHWANI KHYATANI
144,37
38
RICARDO CUERDA CUARTERO
144
39
FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA
143,45
40
SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA
141,64
41
FRANCISCO VARGAS JIMENEZ
141,22
42
ANDRII VAKALIUK
141,13
43
PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA
140,42
44
OSCAR GIRONELLA SANCHO
140,23
45
ISRAEL CASTRO VAL
138,98
46
JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO
136,14
47
MAKSIM VALOV
136,14
48
MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA
136,02
49
JORGE FILIPE PEREIRA LOPES
135,97
50
GONZALO MENCIA COTAN
135,58