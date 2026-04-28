David Torres 28 ABR 2026 - 15:18h.

El valenciano Iwan Molina es el nuevo líder seguido de Beijo y con Guillem Nuez entre los destacados

Los datos del récord del CNP Winamax Barcelona que confirman la tendencia alcista del torneo

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ValenciaLa segunda etapa del CNP Winamax 2026 en el Casino Barcelona deja un balance que va más allá de los números. Barcelona, una parada que durante años estuvo fuera del circuito, confirma por segundo año consecutivo su crecimiento y consolidación dentro del calendario, superando registros y reforzando su posición como una de las sedes claves del año. La alianza entre el Circuito Nacional de Póker con Winamax, la mayor sala online de las que operan en España, está demostrando ser un éxito garantizado y permanente en el tiempo.

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Adiós a Barcelona, hola Murcia

El CNP Winamax Barcelona ha bajado el telón tras varios días de intensa actividad en la ciudad condal, dejando cifras récord, historias memorables y un Main Event que volvió a confirmar el excelente momento que atraviesa la alianza. El caso es que el desenlace del Main Event coronó a David Gómez, jugador de Cambrils, que firmó una victoria tan meritoria como inesperada. El catalán necesitó tres balas para encontrar su sitio en el torneo y llegó a reengancharse al límite del registro tardío con apenas entre 12 y 15 ciegas, una situación que terminó convirtiéndose en el punto de inflexión de su torneo.

Los nombres propios

La etapa dejó además nombres propios que empiezan a marcar el ritmo de la temporada. Iwan Molina se sitúa al frente del ranking tras imponerse en los dos High Roller disputados en lo que va de año, mientras que el portugués Manuel Borges entra en la historia del circuito como el primer jugador en conseguir dos victorias consecutivas en torneos paralelos durante una misma etapa. Entre los primeros puestos sigue el luso Bruno Alexandre David Simoes, y entra con fuerza Guillem Nuez. Va segundo el gallego Miguel Abeijón, el mejor del Team CNP Winamax.

La clasificación general

Así va la clasificación general

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

TOTAL PUNTOS

1

IWAN MOLINA MORREN

477,13

2

MIGUEL ABEIJON VERAN

433,97

3

BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES

372,45

4

GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO

349,57

5

MANUEL LEAL BORGES

326,33

6

ALVARO DOSIO RAÑA

277,03

7

OLEKSANDR KOBZAR

251,55

8

RAMON FERNANDEZ MUÑOZ

239,16

9

MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO

237,82

10

JUAN MACEIRAS LAPIDO

221,68

11

DAVID ALGARRA VIDAÑA

214,02

12

ALAIN EMILE BERNARD ROY

213,81

13

ALBERTO DELGADO MIGUEL

207,59

14

FRANCISCO RAMOS NAVARRO

198,62

15

MICHAL HAVAVKA

196,06

16

FRANCISCO LOPEZ MORENO

190,45

17

GABRIEL CORRAL CARRILLO

188,05

18

LUIS CORTES HEREDIA

187,35

19

CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ

183,13

20

PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ

182,49

21

DAVID GOMEZ GONZALEZ

181,94

22

JOSE NARANJO GOMEZ

181,94

23

MARIUS OPREA

181,94

24

SAMUEL AZNAR DURA

177,71

25

MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA

174,94

26

MANUEL SALVADOR CAZADOR

174,85

27

ANTONIO GUIMARAENS GARCIA

164,22

28

NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE

163,46

29

VITALY MOISEEV

156,89

30

DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE

156,66

31

JUAN GOMEZ HERNANDEZ

152,22

32

JAVIER GUTIERREZ MORENO

151,27

33

SERGEI KREMENTSUKOV

148,78

34

KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO

148,26

35

PAULO CASTELO

147,69

36

DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS

145,54

37

LAXMAN JETHWANI KHYATANI

144,37

38

RICARDO CUERDA CUARTERO

144

39

FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA

143,45

40

SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA

141,64

41

FRANCISCO VARGAS JIMENEZ

141,22

42

ANDRII VAKALIUK

141,13

43

PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA

140,42

44

OSCAR GIRONELLA SANCHO

140,23

45

ISRAEL CASTRO VAL

138,98

46

JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO

136,14

47

MAKSIM VALOV

136,14

48

MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA

136,02

49

JORGE FILIPE PEREIRA LOPES

135,97

50

GONZALO MENCIA COTAN

135,58