Los datos del récord del CNP Winamax Barcelona que confirman la tendencia alcista del torneo

Con 2.300 participaciones totales, se consolida el éxito del circuito, crece un 23% respecto al año pasado

David Gómez se lleva el trébol y los 54.433 euros del CNP Winamax de Barcelona a Cambrils

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BarcelonaSi había alguna duda sobre si el crecimiento del CNP Winamax se podía ralentizar tras un primer año de éxito apabullante, la edición de la etapa de la Ciudad Condal, ha despejado cualquier incógnita. Con 2.300 participaciones totales, se consolida el éxito del circuito, crece un 23% respecto al año pasado. Ahí es nada. La unión del mejor circuito nacional del país con Winamax, la mayor sala online de las que operan en España, ha vuelto a dejar clara la salud del póker patrio.

Los datos del CNP Winamax Barcelona

El Casino de Barcelona ha sido el escenario, del 13 al 19 de abril, de una de las citas más multitudinarias del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax. El Main Event ha registrado un total de 813 participaciones, lo que supone un crecimiento del 23% respecto a las 660 participaciones registradas en la edición de 2025. David Gómez se corona campeón de esta etapa con un premio de 54.433 €, después de un pacto entre los tres primeros puestos.

A lo largo de la semana, ha habido un total de 2.300 entradas, confirmando la excelente salud de esta disciplina como deporte mental en España, después de las 2.478 inscripciones totales de la primera parada de la temporada en Sevilla.

Algo más que un torneo de póker: la élite..

Más allá de la competición, el CNP Winamaxse confirma como un punto de encuentro con un perfil cada vez más diverso, donde conviven jugadores aficionados que viven su primera experiencia en un gran torneo y participantes habituales que recorren el circuito en cada etapa. Pero además, en las salas de Barcelona, como en otras etapas del CNP, los jugadores pueden cruzarse con figuras de élite como la jugadora Leo Margets marcaron el nivel de la semana. La integrante del Team Pro Winamax, se convirtió el pasado verano, en las WSOP de Las Vegas, en la primera mujer en alcanzar la final en las últimas tres décadas. Margets ejerció de anfitriona, impulsando la visibilidad de la competición junto a su compañero de equipo, el italiano Mustapha Kanit.

Los rostros conocidos

Además, fiel a la filosofía Winamax, por Barcelona pasaron invitados WIPs (Winamax Important Person), que acudieron al Casino para disfrutar de la competición. Rostros muy conocidos del streaming como Guanyar, Spursito y Th3Antonio se sentaron a las mesas. Th3Antonio fue el invitado que más lejos llegó, finalizando en la 22ª posición con un premio de 2.600 €. Es decir, vienen y disfrutan. Y si no que se lo digan a Guanyar, Spursito, Edu Riego, Ander Sánchez, RickyEdit, Pereira, Agustín51, Miguel Illescas, Olga Aleksandrova, Ampeter o Midas Alonso, que buscaron la clasificación desde el primer día entre la legión de fans que los reconocía en las mesas de póker

Y mucho póker

Pero esto es un torneo de póker, con mucho dinero y prestigio en juego y ahí el gran protagonista deportivo de la semana fue el catalán David Gómez, el más sólido a lo largo de las jornadas de competición. Después de un heads up rápido y agresivo contra el Marius Oprea, el de Cambrils se ha coronado campeón de la etapa de Barcelona.

“Soy jugador de partidas de formato Expresso online y apenas suelo participar en torneos en vivo. Ya había participado el año pasado, pero no tuve buenas sensaciones. Así que este año, tampoco tenía muchas expectativas. Haber hecho tan buen deep run y verme llegar a la mesa final ha sido algo increíble y encima ganarlo hace que no tenga palabras para explicar esta sensación tan increíble”, contaba tras haber levantado el trébol de campeón de la etapa y confesar a ElDesmarque su talismán para llevarse la prestigiosa pica.

Los premios

La pica y los premios. Tras 813 entradas y un prizepool total de 352.724 €, así quedaron distribuidos los premios:

# 1 David Gómez, Tarragona - 54.433 €

# 2 Marius Oprea, Rumania - 38.252 €

# 3 José Naranjo, Gerona - 37.313 €

# 4 Oleksandr Kobzar, Ucrania - 19.000 €

# 5 Vitaly Monceeb, Rusia- 13.000 €

# 6 Kevin Aldana, Colombia - 10.000 €

# 7 Andrii Vakaliuk, Ucrania - 7.700 €

# 8 Alex Nicolas Amez - 6.000 €

# 9 Daniel García Ramos, Barcelona - 5.004 €

En definitiva, la etapa de Barcelona consolida una gran temporada que recorrerá varias ciudades españolas antes de la Gran Final en Madrid, confirmando el auge del póker en vivo como actividad de ocio y competición en España.