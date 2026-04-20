David Torres 20 ABR 2026 - 10:47h.

Es su primer gran éxito en el mundo del póker, se va a comprar un coche

David Gómez se lleva el trébol y los 54.433 euros del CNP Winamax de Barcelona a Cambrils

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BarcelonaDavid Gómez es el flamante campeón del CNP Winamax de Barcelona 2026. El de Cambrils atiende a ElDesmarque minutos después de haber logrado su mayor éxito en el mundo del naipe. David tiene 32 años y, gracias a la unión del CNP y Winamax se lleva 54.433 euros, que ya tiene decidido en qué los va a invertir.

Este joven catalán, casado hace poco, cuando tenía 18 años n día se encontró con que sus amigos le propusieron una partida de póker, y así empezó. Es de Tarragona, trabaja, pero le cogió gusto al póker y, como vive cerca de la Ciudad Condal, se anima a jugar alguno de vez en cuando.

La dedicatoria más especial de David Gómez y su talismán

David explica a ElDesmarque sensaciones, dedicatoria y la clave de su éxito

¿Enhorabuena, es tu primer torneo al tiempo que ganas?

Así importante, sí. La verdad que sí.

¿Eres jugador habitual de torneos?

Me suelo jugar alguno al año, pero no muchos.

¿Desde cuándo juegas al póker?

Con los amigos, cuando empecé, con los 18 años, una cosa así.

¿El póker para ti es un hobby, una pasión?

Bueno, yo estudié ADE, tengo mi trabajo, pero aparte me gusta el póker y también le dedico una parte de mi tiempo.

¿Qué se siente después de ganar un torneo tan importante como este?

Lo que se siente es liberación, porque he empezado el día como chipleader, ha habido un momento que las cosas se han truncado un poco, pero he podido rehacerme y al final ganar, trabajándolo a tantas horas y la verdad lo que siento es liberación.

¿Qué vas a hacer con el premio?

Pues algo de cuatro ruedas, quizás.

¿Un coche?

Sí, pero además lo estoy mirando, entonces quizás vaya por ahí.

¿Lo que aprende en la mesa lo aplica en su vida diaria?

Sí, La disciplina, el trabajo contra ti mismo todos los días, el luchar esa resiliencia. Son cosas que te aportan más allá de las mesas y te lo llevas a tu carácter. Yo ahora tengo 32 años, quizás cuando era más joven era una persona más impulsiva o de otras maneras, y siento en algún modo que el trabajar, el luchar cada día en las buenas y en las malas, el carácter del trabajo te forja a ti también la personalidad.

¿A quién dedicas el campeonato?

A mi mujer.

Dedicado pues. ¿Cuál fue la clave? ¿Algún amuleto o talismán?

Si he ganado el torneo es porque llevo esta camiseta (la enseña). Es la camiseta que me compré en Bali en la luna de miel y es la camiseta de la suerte. Yo sabía que llevando esta camiseta la pica era mía.