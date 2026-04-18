David Torres 18 ABR 2026 - 12:12h.

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BarcelonaGuillem Nuez (16/03/1985) es un joven piloto comercial que, en sus ratos libres, y entre escala y escala, juega al póker, su otra pasión, su sueño. El de Castelldefels, residente en la provincia de Alicante, ha ganado ya varios torneos. Un mini, un apertura y su asignatura pendiente es llegar lejos en el evento principal del CNP Winamax. El principal circuito presencial español ha crecido de forma exponencial de la mano de Winamax y Guillem no se pierde ninguna etapa. Estuvo en Sevilla y ahora en Barcelona desde dónde atiende, mejor dicho se confiesa a ElDesmarque y explica como, en un momento complicado de su vida, el póker le salvó. Quizá por eso aspira algún día a cambiar los mandos de un avión por las fichas del tapete. Comencemos.

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¿Quién es Guillem Nuez?

Guillem Nuez es un chico de aquí de Barcelona, aunque ahora estoy viviendo cerca de Alicante. Soy piloto comercial en una aerolínea europea y en los ratos que tengo libres me gusta mucho jugar al póker. Soy jugador de torneos.

¿Le deja muchos ratos libres ser piloto?

Sí y no. Es verdad que tenemos un horario que me permite compaginarlo bastante bien, pero la verdad es que es un trabajo de bastante sacrificio. Muchas horas, cansado, aunque no lo parezca. Hay un poquito de desconocimiento con esto.

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¿Un piloto tiene una base. vas y vuelve? ¿Cómo funciona?

En este caso mi base ahora mismo es Alicante y generalmente todos los vuelos los operamos desde allí. Volvemos a Alicante a dormir. Por lo general tenemos un sitio donde se nos localiza.

Cierto, piloto. Lleva un amuleto en las partidas de póker que es un avión, ¿no?

Sí, claro. Es un avioncito. Tenía otro, que era un poquito igual, un avión de plata, pero era una forma un poquito más juguetona. De hecho es un avión de guerra antiguo. Y hace unos meses pasé por la misma tienda donde lo había encontrado y encontré este (lo enseña)

Lo veo un poquito más profesional. Es el símil con mi carrera en el póker, la verdad es que está creciendo bastante bien y creo que para darle un salto de calidad, igual que a lo que le estoy dando yo, encajaba bastante más. Y sí, lo llevo siempre conmigo.

¿Pero a ver, en un futuro se ve como piloto o como jugador de póker?

Ahora mismo me veo como piloto. El día de mañana a mí me gustaría llegar lejos en el mundo del póker y si las cosas van bien lo reevaluaré. Pero hoy por hoy mi profesión es la de piloto.

¿Le ayuda el póker a volar un avión o a pilotarlo o al revés?

Mira, he sacado cosas del póker que las he llevado a la aviación y viceversa. Porque al final el temple en la cabina cuando tenemos una situación de emergencia es el mismo que el temple en la mesa. A la hora de organizar, también el saber que hay cosas que no podemos controlar.

"He sacado cosas del póker que las he llevado a la aviación y viceversa. Porque al final el temple en la cabina cuando tenemos una situación de emergencia es el mismo que el temple en la mesa"

¿Esto viene del póker?

Lo puedes extrapolar también incluso a la vida diaria. Entonces sí que ha habido cosas de rutina, a mí que me gusta preparar mucho la mente, que las he interpolado entre las dos, ¿no?

Vi un documental, el póker como refugio, en el que usted es protagonista. ¿Qué refugio encontró Guillem Nuez en el póker?

Pues un refugio mental, porque la verdad es que le dediqué mucho tiempo a esto para refugiarme de la situación que tuve personal.

¿Qué situación?

El año pasado tuve unos episodios complicados de ansiedad y depresión, diagnosticados, en base a algo que sucedió. Y lo que le dije en el documenta es la realidad: El póker me salvó, porque al final le dediqué mucho más tiempo a mantener la cabeza ahí, a estudiar.

Vaya, lo siento

Sí que es verdad que, mientras tanto, estaba haciendo mi trabajo para recuperarme, pero el hecho de estar preparando torneos, en los torneos viendo a compañeros, todo lo que conseguí ahí, me ayudó muchísimo a poder levantarme antes.

¿Le relaja más pilotar o jugar al póker?

No sé si es la palabra relajar o... Relajar no será la palabra. Y tampoco te diría que es más fácil, es complicado, porque en la mesa me siento muy cómodo. Eso sí, tengo la suerte de que cuando me siento no existe nada más. En el avión también intento evadirme de todo, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Eres una persona viajada por tu trabajo.

¿Cuál es el nivel del póker en España?

Yo lo veo bastante alto.

Me refería también al crecimiento de la disciplina ahora que ha crecido tanto el CNP tras unirse con Winamax

Esta unión creo que le ha dado un plus a CNP. El hecho de que haya entrado Winamax es una grandísima ayuda. También ayuda mucho a la competencia directa en los circuitos nacionales. Hace que la gente todavía gane más motivación. Encima también este año se han añadido más premios, con lo cual la gente tiene todavía más ganas de pelearlos. A mí me parece fabuloso.

"¿Qué le diría a un joven que empieza? Que hay que tener un control de banca lo más estricto posible. Para mí, en mi caso, es una religión. Hay que estudiar"

Es joven, 40 años, pero ¿qué recomendaría al jugador joven que empieza ahora a jugar al póker?

¿Qué le recomendaría? Que tuviera mucha paciencia, porque la gente se piensa que esto es empezar y ganar, y lamentablemente no es así. Hay veces que por golpes de suerte se consigue al principio, pero hay que ser muy consecuente, hay que tener un control de banca lo más estricto posible. Para mí, en mi caso, es una religión. Hay que estudiar.

Ya ha dicho que el póker le salvó, pero ¿qué es el póker? ¿Es un deporte?

Si se prepara en las condiciones adecuadas, considero que es un deporte mental. Es verdad que tiene su parte de suerte, esto es indiscutible, pero la mayor parte...

¿Qué deporte no la tiene?

Correcto, sí, lo que pasa es que quizás en este caso es más visible que otros, pero sí que es verdad que la preparación es clave, es fundamental para que haya una regularidad. Al final, esa suerte puede permitirte ganar un día, otro, pero para tener una regularidad y dedicarse a esto, la preparación es indispensable.