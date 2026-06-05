Redacción ElDesmarque Madrid, 05 JUN 2026 - 09:46h.

El piloto asturiano se ha mostrado optimista de cara al Gran Premio de Mónaco y asegura que su futuro no es algo prioritario

Pedro de la Rosa se quita el sombrero con Fernando Alonso: "Es algo que no tiene precio"

Compartir







Tras el anuncio oficial de la renovación de Charles Leclerc con Ferrari, el futuro de Fernando Alonso es otra de las llaves del mercado de pilotos y su decisión podría desbloquear muchas operaciones. El asturiano todavía no ha decidido si va a dejar la Fórmula 1 o seguir un año más, pero tanto Aston Martin como él tienen un objetivo más importante: mejorar el rendimiento del AMR26. La escudería británica, que estrena nueva decoración, llega al Gran Premio de Mónaco con más optimismo del esperado y una buena actuación en la carrera de este fin de semana podría ser clave para la decisión de Fernando Alonso y su futuro.

PUEDE INTERESARTE El espectacular detalle de la decoración de Aston Martin que Fernando Alonso llevará en Mónaco

Aston Martin podría estar más cerca de los puntos en Mónaco

El piloto asturiano se ha mostrado más optimista de lo normal durante el 'media day' y cree que el Gran Premio de Mónaco puede ser una oportunidad real de acercarse al top 10 por primera vez en toda la temporada. "Nunca se sabe con Mónaco. Esto es único. Es un lugar especial y quizás el rendimiento del coche y del motor es un poco menos importante", aseguró el español.

"Tal vez estemos un poco más cerca del objetivo de estar en los puntos y quizás Mónaco nos brinde esa oportunidad", dijo. El circuito de Montecarlo es el trazado del Mundial que menos potencia del motor demanda y en él suelen destacar los coches con un gran chasis, por lo que este fin de semana será la primera prueba de fuego real del diseño de Adrian Newey.

El futuro de Fernando Alonso

Con el anuncio oficial de la renovación de Charles Leclerc con Ferrari, el mercado de pilotos ha comenzado a ser uno de los temas de conversación más candentes dentro del paddock y la decisión de Fernando Alonso sobre su futuro puede desbloquear muchas operaciones. El ovetense, sin embargo, cree que actualmente no es algo importante y que el objetivo principal es otro. "En este momento la prioridad es, para el equipo y para mí, solucionar la situación y mejorar el rendimiento. Llegará el día de sentarnos y tomar la decisión, aún no sucedió, pero sucederá pronto", aclaró el asturiano.