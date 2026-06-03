Ferrari anuncia la renovación de Charles Leclerc y cierra la puerta a Max Verstappen

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUN 2026 - 10:02h.

El piloto monegasco seguirá en la escudería italiana para las próximas temporadas

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La Scuderia Ferrari ha anunciado la renovación de Charles Leclerc para los próximos años y cierra la puerta a Max Verstappen y Carlos Sainz, entre otros. El equipo italiano y el piloto monegasco han decidido fortalecer su vínculo y oficializar un contrato plurianual que hará que el 16 de Ferrari siga con los de Maranello para las próximas temporadas. Leclerc era uno de los pilotos más cotizados del mercado ya que se rumoreaba que si los italianos no conseguían darle un coche capaz de pelear por podios y victorias, el de Montecarlo buscaría un nuevo equipo, pero este acuerdo hace que los asientos de Ferrari, salvo sorpresa, queden cerrados para los próximos años.

Charles Leclerc renueva con Ferrari

El piloto monegasco, pese a los rumores de una posible salida de Ferrari, ha decidido continuar con la escudería que le dio la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. "No podría estar más feliz de continuar este viaje con Scuderia Ferrari HP. Para mí, siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es el equipo al que he amado y soñado formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia", declaró el 16 de Ferrari.

Leclerc ha sido claro con el objetivo de esta renovación y no ha dudado en mencionar el tan ansiado campeonato del mundo. "Juntos hemos compartido momentos increíbles y algunos más duros, pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que sigamos empujando codo con codo hacia nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello", confesó.

Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, también ha hablado sobre la renovación del monegasco en el comunicado oficial de la escudería. "Charles ha formado parte de la familia Ferrari durante muchos años y esta renovación se siente algo muy natural para nosotros. A lo largo de estas temporadas le hemos visto crecer, hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona completamente en armonía con el equipo y todo lo que representa Ferrari", dijo el francés.

Vasseur siempre ha sido uno de sus grandes valedores dentro de la fábrica italiana y fue jefe de equipo de Alfa Romeo, escudería con la que Leclerc debutó en Fórmula 1. "Apreciamos su talento, nos encanta su determinación y la forma en que aborda cada día a la gente de la Scuderia, tanto dentro como fuera de la pista. Sabemos lo mucho que significa este proyecto para él y estamos encantados de seguir trabajando hacia nuestros objetivos compartidos", concluyó el galo.

Ferrari cierra la puerta a otros pilotos

El anuncio de la renovación de Charles Leclerc llega en un momento clave. Con el inicio del nuevo reglamento, el mercado de pilotos está más abierto que nunca ya que el pobre rendimiento de escuderías como Red Bull y Williams podría hacer que pilotos como Max Verstappen y Carlos Sainz buscaran un nuevo equipo. Con este acuerdo, Ferrari cierra la puerta a cualquier rumor de cara al futuro. La fábrica italiana no ha especificado la duración del nuevo contrato de Leclerc, pero si que confirma que es "para las próximas temporadas" así que el puesto de garaje al lado de Lewis Hamilton seguirá perteneciendo al piloto monegasco.