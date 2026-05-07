Redacción ElDesmarque Madrid, 07 MAY 2026 - 11:33h.

El equipo austriaco ya se está preparando para la posible salida de Max Verstappen del equipo y Oscar Piastri es uno de los candidatos favoritos

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Red Bull ya se prepara ante una posible salida de Max Verstappen y Oscar Piastri es uno de los principales candidatos para ese asiento. El equipo con sede en Milton Keynes sabe que el pentacampeón del mundo, que fue 5º en el Gran Premio de Miami del fin de semana pasado, no está contento con la situación del equipo en este comienzo de normativa ni está satisfecho con el rumbo que está tomando la Fórmula 1 con la nueva reglamentación. Es por eso que, en caso de que el holandés decida marcharse de Red Bull o pause su carrera para dar el salto a las carreras de resistencia, el equipo austriaco ya ha movido ficha y ha colocado en su radar a Piastri. La relación entre Mark Webber, agente del australiano, y los austriacos es buena y la posibilidad de liderar un proyecto es algo muy tentador para el actual piloto de McLaren.

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Max Verstappen podría salir de Red Bull más pronto que tarde

El piloto holandés ya ha avisado en numerosas ocasiones que no quiere estar en la Fórmula 1 mucho tiempo más y que para nada quiere hacer como Lewis Hamilton y Fernando Alonso y cumplir los 35 siendo todavía piloto de F1. Verstappen ya se ha probado en otras competiciones y ha dejado claro que si los fórmulas le empiezan a cansar, no dudaría en dar el salto a las carreras de resistencia, como ya ha estado haciendo desde el año pasado. El cinco veces campeón del mundo sabe que Red Bull ha comenzado la nueva normativa un paso por detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari y que su motor Ford, pese a que llamara mucho la atención en los test de invierno, no está a la altura de la unidad de potencia de sus rivales.

Es por eso que a Max no le va a temblar el pulso en caso de tener que elegir un nuevo equipo dentro de la Fórmula 1 o directamente pausar por un tiempo su carrera y competir en otras series. El fichaje de Gianpiero Lambiase, ingeniero del holandés desde que entrara en Red Bull en 2016, por McLaren con un puesto más importante (hasta 2028 no comenzará a trabajar con los ingleses) puede ser lo que provoque la marcha de Verstappen ya que tras Adrian Newey y Christian Horner, no es el primer nombre importante que sale del proyecto de los de Milton Keynes. El pentacampeón tiene contrato hasta 2028, pero si él mismo decide que quiere irse es probable que todas las escuderías de la parrilla le hagan hueco y que Red Bull no dificulte su salida.

Oscar Piastri está en el radar de Red Bull

Ante esta situación, Red Bull ya ha movido ficha y, según Motorsport.com, el nombre de Oscar Piastri ha entrado en el radar del equipo austriaco. El piloto de McLaren, 6º en el mundial tras un comienzo difícil y, tiene a Mark Webber como agente, un viejo conocido de Red Bull. El australiano fue compañero de Sebastian Vettel en la época dorada del equipo y actualmente representa a Piastri. Webber fue una de las personas más importantes en su salida de Alpine y posterior fichaje por McLaren.

Piastri puede ver con buenos ojos su fichaje por Red Bull en caso de que Verstapppen se marche ya que, a diferencia de lo que ocurre en McLaren con él y Lando Norris, allí si que podría liderar el proyecto y ser el primer piloto por delante de Isack Hadjar. Este mismo medio asegura que el equipo británico podría plantear un intercambio entre los dos pilotos si la oportunidad se presenta. El mercado de fichajes de la Fórmula 1 está muy caliente y la nueva normativa ha agitado la parilla y la situación contractual de muchos pilotos.