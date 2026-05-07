Lucas Gatti 07 MAY 2026 - 07:17h.

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Con anticipación y en busca de adaptar el plantel a las pretensiones de Eduardo Coudet, River Plate comenzó a mover fichas de cara al próximo mercado de pases. En medio de un presente turbulento producto de los últimos resultados, puertas adentro arrancó la planificación para el segundo semestre con una lista de nombres que le interesan al entrenador millonario. Entre ellos, figura el delantero del Valencia, Lucas Beltrán.

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Coudet aprieta en persona por Lucas Beltrán

Según pudo averiguar ElDesmarque, el atacante argentino es del gusto de Coudet y lo conoce muy bien de su paso por LaLiga EA Sports, cuando fue entrenador del Deportivo Alavés y Beltrán se destacaba en el conjunto de Mestalla. El interés de River es concreto y abrió negociaciones para sumarlo en junio. Es más, el mismo Coudet se comunicó con el delantero para seducirlo y ofrecerle el regreso al club que lo vio crecer futbolísticamente.

Coudet se comunicó con el delantero para seducirlo y ofrecerle el regreso al club que lo vio crecer futbolísticamente.

A esta alturas, el futbolista está enterado del interés del Millonario y quedó en responder sobre una propuesta a futuro que le haría River. Por ahora, Beltrán está enfocado en cerrar de la mejor manera LALIGA con el Valencia, donde llegó en septiembre de 2025 procedente de la Fiorentina tras marcar seis goles en la Serie A. En menos de un año en Mestalla, lleva disputados 27 encuentros, 16 como titular.

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Lucas, feliz en Mestalla pero...

El delantero se encuentra en calidad de préstamo por parte de la Fiorentina en Valencia hasta junio de 2026, cedido desde el club italiano, dueño de su pase. Posee un valor de entre 7 y 8 millones de euros, por el 100 por ciento de la ficha. Por lo que habrá que ver si la dirigencia riverplatense hace un esfuerzo económico por traerlo y si Beltrán acepta la oferta que le haría River. Lo que está claro es que a Coudet le gusta, lo conoce y el goleador analizará esto y lo cotejará con su realidad actual en Mestalla y la voluntad del club que tiene sus derechos..

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En ese sentido, Lucas Beltrán feliz en Valencia. El punta no lo oculta y lo dice en privado, pero también en público. "Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos partidos y después, no sé, la gente del club dirá. Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme", dijo hace unas semanas. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", había declarado poco antes. Su voluntad es firme, pero el interés de River pesa.

Lucas Beltrán sabe lo que le espera en River

Con 25 años y 177 cm, el mediapunta de Córdoba (Argentina) se destaca por su capacidad de desmarque y definición al primer toque, siendo un delantero centro habitual con la pierna derecha, pero también puede jugar como segunda punta. Ha marcado goles importantes, incluyendo uno destacado al Atlético de Madrid.

Beltrán llegó a River desde Instituto de Córdoba con edad de Octava División y realizó el camino hasta llegar a Primera. Marcelo Gallardo lo hizo debutar ante Gimnasia y Esgrima La Plata en diciembre de 2018, pero luego volvió a la Reserva hasta septiembre de 2020 cuando regresó el fútbol después del párate por la pandemia y tuvo sus oportunidades. Con la llegada de otros delanteros, fue perdiendo terreno y bajó a la Reserva. En su momento, el cordobés había sido convocado por Fernando Batista para vestir la casaca de la Selección Argentina Sub-20. Tras su paso por River, se fue hacia el Viejo Continente en agosto de 2023. La realidad es que había sido una de las grandes figuras del conjunto riverplatense del ex director técnico, Martín Demichelis, hoy conductor del Mallorca.

“River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron. Si es que me llaman lo pensaré, pero es difícil decirle que no a River. Tengo todavía 2 sueños muy grandes, que son ganar la Copa con River y ser capitán” soltó hace muy poco en diálogo con el streamer Ezzequiel.