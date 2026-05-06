El Valencia CF no se olvida de Rubén Sánchez: segundo intento

David Torres 06 MAY 2026 - 12:12h.

Lateral derecho, apenas está contando en el Espanyol

El Valencia CF pregunta por Rubén Sánchez al Espanyol y ya sabe su precio

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El Valencia CF sigue buscando en el mercado de fichajes refuerzos de cara a la temporada que viene, todo y que todavía no está garantizada su permanencia en Primera División. El conjunto valencianista, como ha venido informando ElDesmarque, quiere jugadores en todas las posiciones y se mueve para firmar futbolistas antes incluso de que se abra el plazo de mercado de fichajes en verano. Mediante esta fórmula llegaron a Aliou Dieng y Justin De Haas, dos grandes desconocidos para el público en general, pero el Valencia quiere más, al menos dos refuerzos más antes del 1 de julio.

En este escenario, la posición que esfuerzo concita a día de hoy es la del lateral derecho, con Thierry Rendal de salida, Dimitri Foulquier en el dique seco y generando dudas en su último año de contrato, y Renzo Sarabia que, aunque no ha desentonado en los partidos que ha jugado, está lejos de ser el titular que el Valencia desea, se mueve en el mercado en busca de uno o dos laterales derechos. Y ahí, tras sondeos con Andrés García del Aston Villa, aparece de nuevo con fuerza el nombre del jugador del español, Rubén Sánchez.

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Rubén Sánchez, un viejo anhelo che

El Valencia CF tiene perfectamente monitorizado a Rubén Sánchez y ahora, tal y como adelanta Fútbol In, habría vuelto a preguntar por él como sucedió el verano pasado. Y es que, en 2025, el conjunto de Mestalla ya preguntó y pidió precio por el lateral derecho del Espanyol. Ahora, un año después, y cuando sólo le queda un año de contrato, el Valencia CF vuelve a llamar a su puerta.

Su cotización ha bajado porque ha alternado suplencias y titularidades esta campaña con Manolo González. Ha participado en 17 encuentros de LALIGA y 1 en Copa en los que dio una asistencia. Su rol es de suplente y, a sus 25 años, tras dos temporadas anteriores en las que estuvo cedido en el Mirandés y en el Granada, quiere asentarse. Monitorizado en tiempos de Corona y Carmelo del Pozo, su expediente se ha vuelto a desempolvar porque el lateral derecho es una de las posiciones que, sí o sí, Gourlay debe reforzar este verano.