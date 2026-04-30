David Torres 30 ABR 2026 - 14:41h.

No ha hablado con Ramazani ni con Beltrán sobre su futuro

El técnico confirma sus llegadas y recuerda: "Vienen aquí por la grandeza del club, no por mí"

Corberán no espera un Atlético relajado y recuerda: "Nosotros seguimos jugándonos la vida"

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ValenciaEn su comparecencia semanal previa al Valencia CF - Atlético, Carlos Corberán ha hablado de la importancia del choque, de las bajas, pero también de fichajes y de su papel en la estructura a la hora de convencerlos.

Ha sorprendido la naturalidad con la que ha confirmado que están hechos los refuerzos de Aliou Dieng y De Haas. En el caso del primero nadie del Valencia CF lo había mencionado antes, mientras que en el caso de De Haas sí es cierto que Gourlay sí se había referido. El caso es que Corberán ha soltado: Cuando el club da un paso al frente con un jugador y está en la última fase de la negociación, es cierto que me gusta hablar con el jugador para que sepa qué se va a encontrar. No hablé con De Haas y Dieng, pero no soy quien convence ni negocia a algún jugador. Convence el escudo y la historia, los proyectos. No soy yo"

El caso Danjuma y su papel en los fichajes

El técnico, al ser preguntado por su papel en el mercado de fichajes y escuchar el ejemplo de Danjuma, que cuenta que estuvo con él una hora al teléfono, Corberán ha negado la mayor. "El Valencia CF convence por la grandeza del club, como yo. Con Danjuma tuve una conversación por teléfono de una hora. Normalmente hablo con los jugadores para conseguir el mejor rendimiento. La confianza que Danjuma tuviera en mí, no fue la razón por la que vino al Valencia CF. Fue el club, el escudo, la grandeza del Club. Hablamos de fútbol, de entender el juego, me nutro mucho de las opiniones de los jugadores, son especialistas de jugar al fútbol".

No ha hablado con los cedidos para que se queden o no

Poco antes, para que no hubiera dudas tampoco si ha hablado con Ramazani o Beltrán para que se queden, Corberán ha expuesto su pael. "Cuando el club da un paso al frente con un jugador y está en la última fase de la negociación, es cierto que me gusta hablar con el jugador para que sepa qué se va a encontrar. No soy quien convence ni negocia a algún jugador. Convence el escudo y la historia, los proyectos. No soy yo", repitió