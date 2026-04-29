Mateu Alemany tranquiliza con la lesión de Julián Álvarez y explica qué ha pasado con Sorloth

Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 23:31h.

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en la ida ante el Arsenal, tres notables y dos suspensos

Se muestra optimista para la vuelta en Londres

Compartir







Tras el partido, Mateu Alemany fue uno de los primeros protagonistas del Atlético de Madrid en ofrecer su opinión sobre el empate frente al Arsenal. El director deportivo colchonero se marcha con la amarga sensación de que el equipo rojiblanco mereció mucho más. Alemany aprovechó también para explicar por qué Sorloth no jugó y dio tranquilidad a la parroquia sobre las molestias de Julián Álvarez. Tampoco dejó pasar su opinión sobre las jugadas polémicas del encuentro.

La valoración de Mateu Alemany

Análisis del empate: "Un partido de máximo nivel contra un rival de lo mejor del mundo. En el cómputo total en cuanto al juego muy igualado, pero si contabilizamos ocasiones hemos merecido irnos al menos con una ventaja mínima a la vuelta. Las hemos tenido. Nos ha faltado un poco de suerte y acierto. Al equipo no se le puede decir nada. Le damos las gracias a todos los que han estado con nosotros. Contento con el equipo aunque con el mal sabor de boca por no llevarnos ventaja".

PUEDE INTERESARTE Disturbios y gas pimienta en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano con miles de aficionados afectados

Ausencia de Sorloth: "Estuvo la semana previa prácticamente descansando de un golpe detrás de la pierna. Se ve que durante el calentamiento, haciendo algún gesto, se ha resentido"

Julián Álvarez: "La imagen da la impresion de que podría no ser tan importante. Lo quiero ver yo así. He visto que salía cogeando pero andando con cierta normalidad. Esperemos que no sea nada, el tobillo dentro de las cosas que pueden pasar no es la peor a nivel de recuperar. Varios jugadores salieron al límite. Vamos a ver ahora, tenemos seis días para preparar una final".

Acciones polémicas: "El que han revisado ha sido clarísimo. El nuestro más claro que el suyo claramente. En Europa no lo pitan nunca. Cuando vi que lo pitaba ya sé que el VAR no lo iba a rectificar".