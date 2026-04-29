El Real Madrid está en conversaciones con Toni Kroos

Saray Calzada 29 ABR 2026 - 22:15h.

Según 'The Athletic', el Madrid ha iniciado conversaciones con Kroos para que forme parte del club

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El futuro del Real Madrid parece más incierto que nunca. En la plantilla podrían salir jugadores y está por ver quién llega y en el banquillo no se sabe exactamente qué va a pasar. El club parece ya moverse en los despachos, no solo para buscar un nuevo técnico, sino de figuras claves intermedias que puedan ayudar en los fichajes y ser en enlace con el vestuario. En este papel la institución blanca parece haber pensando en Toni Kroos, tal y como lo asegura Mario Cortegana en 'The Athletic'.

El periodista asegura que el Madrid ya está en conversaciones con el alemán para que vuelve con un nuevo papel en el club. No está definido muy bien, pero creen que tendría un hueco en la estructura deportiva y que podría ser útil para la planificación de la plantilla. Quieren que tenga un recorrido similar al que ya hizo Zidane hace unos años. Comenzó siendo esa figura intermedia entre el vestuario y el club, con visión en posibles fichajes y poco a poco ascendió hasta convertirse en el entrenador del primer equipo.

El Madrid trabaja en el regreso de Toni Kroos

En el club creen que Kroos podría ser muy valioso para el proyecto que está por venir. Ven en él una figura ideal para que represente al club y que esté presente en el día a día de la plantilla. El alemán estaría trabajando codo con codo con los que tomarían las decisiones de los fichajes.

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El exjugador ahora está centrado en su academia de fútbol. El cariño de la afición le sigue teniendo intacto y en el club también está muy bien valorado por su carácter y por lo que aportó como jugador cuando vistió de blanco. En estos dos años el equipo le ha echado mucho de menos en el campo y no se ha encontrado un recambio natural para su puesto. Sería curioso cuanto menos que él fuera el encargado de encontrarlo.