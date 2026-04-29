Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 16:36h.

Los puntos a favor de José Mourinho para llegar al banquillo del Real Madrid

Ruido y movimientos alrededor del banquillo blanco

Compartir







El Real Madrid vivirá un verano de plena reconstrucción. Otro año más sin títulos plantean un escenario repleto de cambios, tanto en el banquillo como sobre el terreno de juego. La continuidad de Álvaro Arbeloa es uno de los temas que ya suenan con fuerza en las oficinas del Santiago Bernabéu. Llegó para suplir al destituido Xabi Alonso, pero no ha cumplido con las espectactivas. Ya suenan nombres para sustituirle y uno de ellos es el de Jose Mourinho.

El agente del técnico portugués ya se ofreció hace unos días al club merengue, aunque ahora ha sido el propio Mourinho el que ha querido salir al paso de los rumores para sentenciar su futuro y dilucidar dónde estará. Mucho se ha hablado estos días sobre un posible regreso del luso a la que fue su casa y donde se le recuerda con cariño. Una época en la que se vivió una lucha encarnecida con el Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Manu Carreño avisa de las consecuencias que puede traer el fichaje de Mourinho

Las declaraciones de Mourinho

El portugués José Mourinho aseguró este miércoles, en una entrevista con el diario italiano Il Giornale, que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las 'Águilas' a la Champions, en medio de los rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.

"No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la 'Champions'", respondió el técnico portugués al ser consultado sobre si su futuro podría incluir un regreso al Real Madrid o, eventualmente, un paso por la Juventus. El Benfica ocupa la segunda posición de la liga portuguesa con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que tiene un partido menos, ambos en plena lucha por un puesto en la Champions.

El nombre de Mourinho, a sus 63 años, ha aparecido en la prensa internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, equipo que el entrenador portugués ya dirigió entre 2010 y 2013.