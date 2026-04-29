Jorge Morán 29 ABR 2026 - 11:24h.

El técnico dejó momentos de oro en la sala de prensa del Real Madrid

Los puntos a favor de José Mourinho para llegar al banquillo del Real Madrid

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José Mourinho es el favorito para entrenar al Real Madrid la próxima temporada. Los resultados deportivos del club, con dos años en blanco, y la lucha de egos en el vestuario, han puesto al portugués en el punto de mira de Florentino Pérez para regresar al Bernabéu. Un técnico carismático y que nos regaló todo tipo de momentazos en rueda de prensa. Aquí te dejamos en ElDesmarque los más divertidos: