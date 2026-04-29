Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid
Competicion:

En vídeo, las mejores ruedas de prensa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid: "Soy un tío cojonudo"

En vídeo, las mejores ruedas de prensa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid: "Soy un tío cojonudo"
José Mourinho en rueda de prensa. Cordon Press
Compartir

José Mourinho es el favorito para entrenar al Real Madrid la próxima temporada. Los resultados deportivos del club, con dos años en blanco, y la lucha de egos en el vestuario, han puesto al portugués en el punto de mira de Florentino Pérez para regresar al Bernabéu. Un técnico carismático y que nos regaló todo tipo de momentazos en rueda de prensa. Aquí te dejamos en ElDesmarque los más divertidos:

Temas