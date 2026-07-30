Celia Pérez 30 JUL 2026 - 07:29h.

A falta de conseguir el acuerdo con el Manchester City

Real Madrid y Fulham avanzan por César Palacios y acuerdan las condiciones de su fichaje

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Mientras José Mourinho sigue metido de lleno en la pretemporada del Real Madrid, en la dirección deportiva estudian cómo conseguir dos nuevos refuerzos este verano. Uno de ellos es Yan Diomande, que apenas ha pasado un fin de semana desde que se conoció el interés blanco con la primera oferta hasta que se ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig, y el otro es Rodri Hernández, mucho más complicado. Precisamente sobre el capitán de la selección española ha hablado Santi Cañizares en la tertulia de El Partidazo de COPE de anoche, dejando claro el precio que pagaría por él.

A un año de cumplir su contrato con el Manchester City, el mediocentro parece decidido a vestir la elástica blanca. Todo parece estar acordado entre club y jugador, pero falta la parte más complicada, la negociación con el cuadro citizen. Ahí la idea es poner una primera propuesta sobre la mesa que ronde los 50 o 60 millones de euros por un jugador al que tan solo le queda un año de vinculación con su club.

Precisamente sobre el precio que debe pagar el Real Madrid por él es uno de los temas de debate en los últimos días. Una cifra que Cañizares tiene muy clara: "40 millones, una cosa así. Teniendo en cuenta la edad que tiene. Teniendo en cuenta también que no hay que obviar que es un jugador fantástico, impecable, pero es un jugador que viene también de lesión grave. Entonces yo creo que 40 millones es un buen precio", aseguró el exportero de la selección.

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Parece que la opción de regresar a España comienza a ganar fuerza, pero todo depende del City. El interés del Real Madrid continúa muy presente y el club blanco sigue valorando el fichaje de Rodri, especialmente tras el vacío que dejó Toni Kroos en la medular.