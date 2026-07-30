Celia Pérez 30 JUL 2026 - 08:02h.

Impidió el acceso a los operarios de la Comunidad de Madrid

Dónde jugará el Rayo este inicio de temporada tras la suspensión del estadio de Vallecas

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La guerra está servida. El Rayo Vallecano ha decidido este martes cerrarle las puertas a la Comunidad de Madrid e impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento. Todo esto ocurre dos días después de conocer que las autoridades le retiraron de manera cautelar la concesión de dicho estadio al club rojiblanco por motivos de seguridad.

Así lo comunicaron fuentes del Gobierno regional, que aseguran que el vicepresidente y el jefe de los Servicios Jurídicos del club se negaron a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Ejecutivo. Estos operarios son los encargados de ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión del estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, anunciada este martes tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

"La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas", señalaron desde el Gobierno.

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Por todo ello, la Comunidad de Madrid decidió presentar este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas.

Precisamente Unión Rayo ha desvelado que durante toda la mañana del martes, una docena de trabajadores del club, bajo las órdenes del vicepresidente José María Sardá, estuvieron limpiando las gradas del estadio. Los operarios han repasado los asientos, han retirado la suciedad con cepillos y depositando la basura en bolsas, en unas tareas de acondicionamiento para adecentar un poco la imagen del estadio antes de la entrada de la Comunidad de Madrid.