Celia Pérez 28 JUL 2026 - 12:51h.

Le ha suspendido cautelarmente la concesión

La explicación de por qué Raúl de Tomás no se ha presentado con el Rayo Vallecano

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El Rayo Vallecano le toca vivir unos días nada fáciles alrededor de su estadio. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del estadio de Vallecas al club franjirrojo tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones, algo que comenzarán a trabajar para subsanarlas desde este miércoles.

El Rayo podrá seguir jugando en el estadio de Vallecas tras la intervención urgente que van a llevar a cabo por detectarse graves deficiencias de seguridad en el campo. El Gobierno regional llevará a cabo esta actuación después de analizar los resultados de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto, previa a su reforma integral

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Según una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, previa a la futura remodelación, se ha generado una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que "compromete la seguridad y la operatividad del recinto".

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Todo ello proviene de una auditoría que ha sido encargada por el Gobierno regional con vistas a la futura reforma del estado y ahí han salido a relucir, tal y como informa Marca, de bastantes carencias en varios ámbitos como los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencias. Además, de otras deficiencias derivadas de la falta de mantenimiento por parte del club.

Hace precisamente un mes que Isabel Díaz Ayuzo dio un paso decisivo para el futuro del estadio de Vallecas con la presentación de un proyecto de remodelación integral del recinto que supondrá una inversión de 60 millones de euros. El plan contempla ampliar la capacidad del estadio desde los cerca de 14.500 espectadores actuales hasta, al menos, 18.500, además de modernizar completamente sus instalaciones para adaptarlas a las exigencias del fútbol profesional y de las competiciones internacionales.