Celia Pérez 23 JUL 2026 - 21:18h.

El delantero no se unió al resto del equipo

Primer lío de Raúl de Tomás en su vuelta al Rayo Vallecano

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El Rayo Vallecano ya está en pleno funcionamiento este verano bajo las órdenes de Beñat San José. El conjunto franjirrojo está metido de lleno en una pretemporada que apunta a estar marcada, una vez más, por el futuro de Raúl de Tomás. El delantero, con contrato hasta 2027, debe regresar tras su fallida cesión al Al Wakrah, de Qatar, y su futuro parece de nuevo lejos del conjunto madrileño, aunque de momento no se ha unido al equipo.

El Rayo arrancó la pretemporada el pasado miércoles 8 de julio en Fuenlabrada y sin Raúl de Tomás. Su ausencia y el gran hermetismo alrededor de lo que pasaba provocaba opiniones para todos los gustos. Pues bien, este jueves, el diario AS ha desvelado la explicación de por qué el delantero no se presentó en las instalaciones deportivas junto a sus compañeros.

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Por qué no se ha presentado Raúl de Tomás con el Rayo Vallecano

Al parecer, el delantero no ha sido informado de cuándo y dónde tenía que hacerlo. El club franjirrojo no se había puesto en contacto con él para indicarle la fecha prevista y ha sido De Tomás el que ha tenido que contactar con el Rayo. Pasó las respectivas pruebas médicas, pero no volvió a saber nada más del conjunto madrileño.

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Hace un año, sin sitio en el esquema de Iñigo Pérez, Raúl de Tomás decidió marcharse cedido al Al-Wakrah en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor nivel, volver a sentirse importante y recobrar la confianza. Sin embargo, su paso por el equipo de Catar no fue el esperado y terminó a los pocos meses con trece partidos oficiales, tres de titular, y tres goles con 431 minutos de juego.

Una lesión a principios de este 2026 precipitó su salida y, en febrero, se rescindió el contrato, por lo que lleva más de seis meses sin competir. Su último partido fue el 7 de enero ante Al Arabi con solo 22 minutos sobre el césped.