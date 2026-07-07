Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 08:12h.

La fecha que se marca el Zaragoza para cerrar el fichaje de Ander Herrera

Cuenta con varios pretendientes en LALIGA EA SPORTS

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Una de las grandes operaciones que aún tiene pendiente el Real Zaragoza en el presente mercado estival es cerrar el futuro de Adrián Liso. Tras acometer ya un buen puñado de fichajes -además de otros que están por llegar- el club quiere dar un paso al frente en la operación salida y concretar la del jugador que volvió recientemente de su cesión en el Getafe. Lalo Arantegui y su equipo de trabajo se marcan una fecha específica para finalizar los deberes con varios pretendientes en el horizonte.

Tal y como informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza desea dar carpetazo al futuro de Adrián Liso antes de que arranque la pretemporada, que dará comienzo el 16 de julio con las pruebas médicas y el 20 con el primer entrenamiento. Esa es la fecha que se marca el club para cerrar la salida de un jugador que cuenta con varios pretendientes en LALIGA EA SPORTS.

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La alternativa que baraja el Zaragoza y que desea ejecutar es la de una cesión sin opción de compra obligatoria. A partir de ahí las negociaciones están abiertas con muchos frentes por abordar.

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Varios pretendientes, a la espera

Adrián Liso es uno de los nombres más sonados del presente mercado. Varios equipos bailan a su alrededor esperando mover ficha con el Zaragoza y atentos a su futuro. Hasta hace un par de semanas, las únicas ofertas en firme que habían llegado a las oficinas del club eran desde Países Bajos y desde Bélgica, sin que hayan trascendido los equipos en cuestión. Además de ellos, su cartel en España también es importante. Desde que acabara la temporada, además del Getafe, se han interesado en él el Sevilla, el Rayo Vallecano y el Levante.

Pese a que su deseo es seguir jugando en España, su nombre también está en las agendas de equipos como el Genoa, el Torino e incluso el Olympiacos griego. Aún quedan muchas decisiones por tomar y negociar en los próximos días.