Fin al culebrón Diego Fuoli, Lalo Arantegui ya mira otros porteros para el Real Zaragoza

Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 13:01h.

El jugador ha expresado al Sabadell su deseo de continuar en el conjunto arlequinado

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El culebrón del fichaje de Diego Fuoli por el Real Zaragoza llega a su fin. El CE Sabadell, que no estaba dispuesto a dejarle salir a coste cero, se saldá con la suya y mantendrá al portero zaragozano en su plantilla tras el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. En este sentido, a Lalo Arantegui, director deportivo del conjunto blanquillo, no le queda más remedio que seguir peinando el mercado en busca de un nuevo portero.

Y es que, según informa el diario Heraldo, el propio jugador ya le habría comunicado al equipo catalán su intención de seguir tras el ascenso. Esta decisión llega después de el CD Sabadell dejase claro en repetidas ocasiones que no iba a negociar un traspaso bajo ninguna cifra. Y es que, pese a que existía un acuerdo entre el jugador y el Real Zaragoza sobre la situación contractual, finalmente este no saldrá adelante por la negativa del propio club arlequinado.

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En este sentido, el Real Zaragoza sabía desde el principio que tendría que pagar si quería hacerse con los servicios del futbolista. Sin embargo, la cifra que tenía planteado ofrecer, adelantada por el diario Heraldo, ya era notablemente inferior a los 350.000 euros que tenía Diego Fuoli con el equipo en Primera RFEF. Evidentemente, queda más lejos todavía de los 800.000 euros de su nueva cláusula tras el ascenso, por lo que alcanzar un acuerdo económico entre los clubes se descarta completamente.

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En este sentido, fue Lucas Viale, director deportivo del Sabadell, quien expresó su malestar por lo que consideraban mala praxis del Real Zaragoza: "El tema de Diego Fuoli, yo ya he hablado con Lalo (Arantegui), no me voy a esconder. También le dije en primera persona que no nos había sentado bien que lleve tres meses hablando de una situación de un jugador con contrato en vigor, nuestro. Es un jugador que hasta hace poco tenía hasta el 30 de junio del 2027, al ascenderse le añade otro año más, hasta el 30 de junio del 2028", explica.

En este sentido, el directivo del Sabadell ha explicado que no fue plato de buen gusto que aparecieran noticias de ese estilo mientras el Sabadell se jugaba el ascenso: "He considerado que creo que en situaciones de máxima exigencia, en situaciones donde nosotros no estábamos jugando cosas muy importantes, no me ha gustado nada el que desde hace tres meses, cada semana, estuvieran apareciendo artículos de Diego Fuoli viniendo desde Zaragoza. Es algo que se lo he hecho saber en primera persona a Lalo, a partir de ahí Lalo me ha llamado, se ha interesado por la situación de Fuoli, pero en este momento nosotros no contemplamos otra cosa que no sea que Diego Fuoli continúe en el Sabadell", sentenció.