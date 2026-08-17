Viktor Tsygankov estalla, guerra abierta con el Girona y el Celta sigue acechando su fichaje

Fran Fuentes 17 AGO 2026 - 23:44h.

El ucraniano expone al club publicando varios mensajes internos y amenaza: "Algún día hablaré"

El Girona bloquea a Arnau Martínez y el Valencia encuentra una nueva alternativa

Compartir







La guerra abierta entre Viktor Tsygankov y el Girona ha dado un nuevo paso después del estreno del conjunto catalán en LALIGA HYPERMOTION. El futbolista ucraniano ha publicado en sus redes sociales una serie de mensajes internos del club, en respuesta a su deseo de no continuar en el club y la, hasta el momento, negativa por parte del conjunto gironí de permitirle salir. Este conflicto lo siguen muy de cerca varios clubes de LALIGA que anhelan hacerse con sus servicios a un bajo coste.

De este modo, el extremo ucraniano ha publicado en stories de su perfil personal de Instagram varias comunicaciones internas del club, en las que se le recuerda que cualquier entrevista o declaración pública necesita autorización previa y se le advierte de que saltarse esa norma podría acarrear medidas disciplinarias. En este sentido, Viktor Tsygankov, que mantiene desde hace semanas un pulso con el Girona para abandonar Montilivi tras el descenso, acompañó la publicación con una imagen en la que aparece un monigote con la boca tapada por una mano y el mensaje: "Algún día hablaré…". Una frase que adquiere especial significado después de comprobar el contenido de las conversaciones que decidió hacer públicas.

PUEDE INTERESARTE El Celta se suma a la pelea del Valencia por el fichaje de Tsygankov y ambos esperan una decisión clave

Así las cosas, la tensión alcanzó un nuevo nivel después de la primera jornada de Liga. El Girona sostiene que Tsygankov se negó a jugar ante el Leganés pese a estar en condiciones para hacerlo, mientras que el entorno del futbolista mantiene una versión radicalmente diferente y asegura que presentó un parte médico que acreditaba que no estaba apto para disputar el encuentro.

El Celta lidera el interés en Viktor Tsygankov, pero no es el único club

PUEDE INTERESARTE Tsygankov pide la carta de libertad y aparece como un deseo para el Valencia CF con una condición

En este sentido, el Celta de Vigo es uno de los clubes que mantienen el interés en el extremo ucraniano, de 29 años. Sin embargo, el precio del traspaso que sigue solicitando el Girona sigue siendo elevado. Junto a Exequiel Zeballos, es uno de los nombres que han convencido a Marco Garcés para reforzar la plantilla que dirige Claudio Giráldez. No obstante, el conjunto celeste no puede pagar una elevada suma económica debido al fair play financiero.

En una situación similar se encuentran otros clubes como el RCD Espanyol o el Valencia CF. En el caso del conjunto perico, el club ya sondeó la operación de la mano de Monchi, aunque la negativa del Girona fue aún más clara. Algo similar le sucedió al Valencia CF, quien cree que Viktor Tsygankov sería un gran refuerzo, pero no tienen la capacidad económica para acceder a las exigencias del conjunto catalán. Ahora, tras estallar este conflicto entre club y jugador, posiblemente la entidad tenga que acceder para dar salida a un futbolista que ya ha dejado bien claro que no quiere continuar en Montilivi, llegando incluso a exponer al personal de su propio club por el camino.