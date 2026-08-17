Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 07:39h.

Tsygankov y Vanat se niegan a jugar con el Girona y presionan para salir: "No ha querido cambiarse"

Tres millones de euros enquistan su salida

Compartir







Arnau Martínez se convirtió hace tiempo en uno de los grandes deseos del Valencia en el presente mercado estival. El cuadro che quiere reforzar el lateral derecho con el futbolista del Girona, aunque no están siendo unas negociaciones sencillas. Las pretensiones económicas de uno y otro equipo alejan el acuerdo, aunque todo puede variar en próximas reuniones mientras el cuadro valencianista estudia otras alternativas en el mercado.

Aún así, con unas dos semanas de mercado por delante, el Valencia quiere echar el resto para firmar a un futbolista contrastado. Mientras tanto, Arnau Martínez sigue a lo suyo en Girona y este pasado domingo fue titular en el estreno liguero frente al Leganés. Su técnico Quique Álvarez decidió que jugara de inicio a la par que reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro las opciones que tiene de salir y el interés del Valencia en su fichaje.

PUEDE INTERESARTE Las condiciones del Valencia en la pelea por el fichaje de Bernhardsson

"Desconozco si ha sido su último partido. No seré quien esconda que hay una posibilidad que salga. Ha sido profesional y ha querido jugar. Se ha puesto delante para jugar en una situación complicada. Solo le puedo felicitar", comentó ante los micrófonos.

PUEDE INTERESARTE El Valencia se posiciona por un posible descarte de Simeone y el fichaje se calienta

Las diferencias entre los clubes y una alternativa

Tres millones de euros separan en estos momentos el acuerdo por Arnau Martínez. El Valencia llega a los cinco millones de euros, mientras que el Girona exige los ocho kilos de su cláusula para dejarle salir. Esa diferencia es la que lleva al club che a seguir negociando sin perder de vista otras alternativas que puedan surgir en el mercado.

Por ejemplo, Mattia Zanotti. El lateral diestro del Lugano es una de las opciones que tantea el Valencia por si no consigue cerrar a Arnau Martínez. Se trata de una alternativa más económica que en la capital del Turia no pierden de vista en este último tramo de mercado.