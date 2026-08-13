El Girona bloquea a Arnau Martínez y el Valencia encuentra una nueva alternativa

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 21:55h.

El lateral rechaza ofertas mientras espera un acuerdo que no llega

Acuerdo total entre club y jugador

Compartir







El Valencia CF, aún inmerso en los últimos detalles de su particular pretemporada, trabaja a deshoras para cerrar la ansiada incorporación del lateral derecho. Tras sondear varios nombres e incluso dar por cerrada una de las opciones, la entidad ché está echando el resto por la contratación de Arnau Martínez. El futbolista del Girona lo tiene todo acordado para aterrizar en Mestalla, pero en Montilivi no rebajan su postura.

Tras el descenso de categoría a LALIGA Hypermotion, el jugador de Premià de Dalt quiere mantenerse en la élite nacional. Relacionado al inicio del mercado veraniego con clubes que disputarán competición europea como el Real Betis, sus pretensiones han cambiado y ahí ha ganado posiciones el Valencia.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona cierra el traspaso de Ferran Torres al PSG y recibe una cifra redonda

El Girona bloquea a Arnau Martínez

Unos tres millones de euros separan a Girona y Valencia. El club valenciano pone sobre la mesa cinco millones de euros y el catalán exige los ocho de su cláusula de rescisión. Esta decisión atiende a una postura general adoptada por el cuadro de Montilivi en esta ventana de transferencias. Pese al descenso, el conjunto gironí quiere hacerse fuerte y está por la labor de mantener el bloque del equipo.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas y cambia su posición

Ante esta postura, y dado el rol de capitán que ejerce Arnau Martínez en el Girona, todo pasa por el visto bueno desde Singapur para poder elevar la oferta valencianista y acercarse considerablemente a lo que pide el club catalán.

El Valencia encuentra una alternativa de fichaje

Mientras tanto, el Valencia CF se cubre las espaldas. Con el inicio de LALIGA EA Sports a la vuelta de la esquina, el equipo de Mestalla necesita acabar con las dudas que está generando el lateral derecho de Carlos Corberán y amplía el abanico de opciones. Y es que, según informa Onda Deportiva Valencia, el conjunto ché mira a Suiza.

PUEDE INTERESARTE José Luis Mendilibar está en la cuerda floja y Olympiacos duda por dos españoles opuestos

La alternativa a Arnau Martínez, o opción de recambio si acaba saliendo Foulquier, se llama Mattia Zanotti. El lateral derecho italiano tiene contrato en vigor con el FC Lugano hasta junio de 2028. El futbolista nacido en Brescia encarna una opción low cost que podría abaratarse por cuatro millones de euros y una ficha a la baja, según la citada fuente. El defensa se formó en las categorías inferiores del Inter de Milan.