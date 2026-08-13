José Luis Mendilibar está en la cuerda floja y Olympiacos duda por dos españoles opuestos

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 16:58h.

Los cuatro títulos con el club griego no bastan

Eder Sarabia se va del Elche y confirma su futuro: "Seguramente estén decepcionados"

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El fútbol no tiene memoria y vive del resultado más inmediato. Tras tocar plata con el Sevilla FC en una de las Europa League más increíbles que se recuerdan, José Luis Mendilibar apostó por dar un giro a su carrera deportiva y aceptó el reto de entrenar a Olympiacos. El resultado ha sido excepcional, y además de alzarse con la Conference League, ganó tres títulos nacionales en Grecia. Sin embargo, su último traspiés en el viejo continente le coloca en la cuerda floja.

El técnico de Zaldibar cayó eliminado esta semana en la tercera ronda previa de la Champions League. Un importante revés a la planificación deportiva de Olympiacos que, unido a las críticas de la afición por su estilo de juego, llevan a la dirección del club griego a valorar su continuidad.

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Mendilibar está en la cuerda foja y Olympiacos duda por dos españoles

El futuro de 'Mendi' está en el aire y Olympiacos comienza a mover opciones para el banquillo. Tras la exitosa apuesta por el preparador vasco, y según avanza el periodista Matteo Moretto, el club griego está evaluando a dos posibles candidatos españoles, aunque de diferentes propuestas futbolísticas. El primero de ellos es Marcelino García Toral.

Tras abandonar el Villarreal CF a razón de una propuesta de renovación que consideró insuficiente, el experimentado técnico asturiano encarna una de las opciones que están sobre la mesa de la entidad helena.

En paralelo, Olympiacos también analiza la opción de Eder Sarabia. Tras su reciente salida del Elche CF en busca de recuperar tiempo con su entorno, el preparador bilbaíno podría regresar más pronto de lo esperado a los banquillos.

Por el momento, el club griego no ha tomado una decisión en firme por el futuro de José Luis Mendilibar, pero ya se mueven opciones para sustituirle. Olympiacos no se estrenará en la Super League hasta el próximo 22 de agosto. Hasta entonces, la incógnita del banquillo seguirá viva.