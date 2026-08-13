Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 10:06h.

La baza del Barcelona en las negociaciones con el Manchester City por el fichaje de Rodri Hernández

Las partes quieren cerrar la operación cuanto antes

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El futuro de Rodri Hernández sigue sin aclararse. Y no tiene pinta de que la operación vaya a cristalizar a corto plazo, pese a que ambas partes desean concretarla cuanto antes. El Barcelona, tras ganar la carrera al Real Madrid, es el mejor posicionado para firmar al mediocentro español. Sin embargo, la primera oferta fue rechazada por el Manchester City y parece que la segunda va por el mismo camino.

Al menos eso es lo que desprenden diversos medios ingleses este jueves. Según apuntan, el City ya habría rechazado esta segunda propuesta económica a la par que revelan la cantidad exacta que pide el club inglés por Rodri: 82 millones de euros. Esa será la cantidad que tendrá que abonar el equipo que preside Joan Laporta si quiere hacerse con sus servicios. Las negociaciones se atisban de nuevo en el horizonte.

Mientras tanto, la principal baza que guarda el Barcelona para fichar a Rodri sigue jugando a su favor. Esta no es otra que el tiempo. Al mediocentro le resta un año de contrato, por lo que el Ciy está prácticamente obligado a escuchar y negociar para sacar tajada económica con el futbolista español. Mientras tanto, Rodri sigue descansando tras el Mundial y recuperándose de una operación de espalda.

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El Barcelona lanza su tercera equipación

El Barcelona ha lanzado su tercera equipación para la temporada 2026-27, un diseño retro con colores verdosos inspirado en el que el primer equipo ya lució a mediados de los años 90. Los colores 'verde frost' y 'cactus dust' dominan cada lado de la camiseta, separados por una línea en zigzag con el logotipo de Spotify en el centro, el de Nike en la parte superior derecha y el de la Fundación Barça en la espalda.

Confeccionada con estructura 'jacquard' y tecnología Nike Aero-FIT, el tejido favorece la circulación del aire para ayudar a mantener la frescura cuando las temperaturas aumentan. El lanzamiento de esta tercera equipación llega acompañada de la campaña 'Antes que jugadores, culés', que reivindica a aquellos jugadores y jugadoras que, mucho antes de debutar con el primer equipo, ya vivían los colores azulgranas desde la grada, en el patio del colegio o imaginándose defendiendo este escudo.