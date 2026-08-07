Celia Pérez 07 AGO 2026 - 08:19h.

El centrocampista ha dado un giro de 180º con su futuro

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Rodri Hernández ha dado un giro de 180º con su futuro. A un año de terminar contrato con el Manchester City, el centrocampista parece decidido a abandonar Inglaterra para poner rumbo a España. Si en un principio todo parecía decantado para aterrizar en el Real Madrid a las órdenes de José Mourinho, el jugador ha dado un volantazo inesperado y ha decidido dejar a un lado la propuesta blanca para irse a la Ciudad Condal. Su cambio de decisión acaparó este jueves todos los focos, con el Balón de Oro dando el sí al Barça y descartando su fichaje por el Real Madrid.

Pues bien, Antón Meana, en El Larguero, ha desgranado todo lo que ha ocurrido en las negociaciones con el club blanco tras hablar con su agente, asegurando que tanto el jugador como su agente están más que agradecidos por el interés y el trato de la entidad madridista. "Pablo Barquero, agente de Rodri, en una conversación telefónica tranquila, explicando la negociación, nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la copa del Mundo en Nueva Jersey", comenzó desvelando.

"La oferta es irrechazable. Dice que es realmente buena. Dice que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto y la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación. Que el Real Madrid ha ido en serio a por Rodri y que ha puesto todo encima de la mesa para que Rodri jugara en el Real Madrid, desde su presidente hasta el director general hasta la gente que trabaja en el club. Todos han trabajado para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid", añadió.

"Las conversaciones han sido positivas. Han estado negociando esas últimas dos semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta, otra opción. Por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid. Para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri estas dos semanas de conversaciones", apuntó.