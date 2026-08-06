El Barcelona va en serio a por Rodri y se entromete en la pausada negociación del Real Madrid

Juan Pérez 06 AGO 2026 - 10:54h.

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El FC Barcelona empieza a mover los hilos por Rodri Hernández para ir mucho más lejos de lo que hasta ahora parecía una simple provocación al Real Madrid tras los movimientos previos con Julián Álvarez. A pesar de que el foco principal del mercado culé pasa por conseguir un delantero, el coste de oportunidad de conseguir al Balón de Oro y actual MVP de la final del Mundial 2026 empuja a Deco a iniciar conversaciones por primera vez con las dos partes.

El Real Madrid lleva semanas en conversaciones con el Manchester City para ajustar el precio del fichaje de Rodri, pero después de múltiples tiranteces y un desgaste sin conclusiones, en Can Barça han tirado de la palanca. El actual campeón de LALIGA ha dado el paso para hablar con el entorno del jugador para conocer su situación, pero lo más importante, también ha contactado con los citizen para conocer cuál puede ser el precio del mediocentro.

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En un giro radical de los acontecimientos tal y como cuenta The Athletic, una fuente cercana a la negociación ha confirmado que están preguntando por cuáles serían las condiciones potenciales para un posible acuerdo con el jugador. A priori el deseo del madrileño es clave, pero el problema es que las negociaciones entre Real Madrid y Manchester City están enquistadas desde el 24 de julio, momento en el que empezaron a hablar del posible traspaso. Y con el dilema de Vinícius encima de la mesa, el todo parece superar actualmente al conjunto blanco en las dos direcciones.

Matteo Moretto cuenta que el conjunto blanco ya tiene un acuerdo desde hace días con el jugador, pero desde dentro de la selección española, repleta de barcelonistas, muchas voces le intentan redirigir hacia Barcelona. En ese tira y afloja donde el tiempo pasa sin un acuerdo entre clubes, el periodista afirma que Rodri se lo está pensando mientras el Barça valora hacer un movimiento importante para conseguir a un crack y al mismo tiempo evita que se lo lleve su máximo rival.

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Con Julián Álvarez encima de la mesa y los millones guardados para una gran operación, Rodri puede ser uno de los giros más radicales del mercado si finalmente viste de blaugrana de cara a la temporada 26/27. Es imposible definir cuál es la intención del Barça finalmente si está gastando tiempo y energías en tantear al centrocampista cuando tiene tantos deberes por delante, y sobre todo tan relevantes como conseguir un delantero y solucionar el dilema de Ferrán Torres. Ahora bien, si van a por Rodri, el mercado de Madrid y Barça salta por los aires.